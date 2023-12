Passer de seg ikke, blir det norske demokratiet spist opp innenfra. Som det amerikanske er i ferd med å bli. Og slik sett så er de en del av en internasjonal trend. Demokratiet og demokratiske verdier er i spill over hele verden. Nå sist med valgene i Argentina og Nederland. Og denne trenden ble forsterket og gitt energi ved USAs forrige president Trump og hans mistro til og angrep på det demokratiske styresettet. Og på staten.

Det virker ikke som om mange norske sentrale politikere har tatt inn over seg at det skal være minst mulig forskjell mellom kong Salomo og Jørgen Hattemaker i Norge. Og at det må vises i praksis. Ikke bare sies fra talerstolen. Det er en av bærebjelkene i den tilliten som de samme politikerne ofte henviser til. Som de er avhengig av. Det er en forutsetning for et velfungerende demokrati at våre tillitsvalgte ikke beriker seg med den tilliten de er gitt. Det har vært retningsgivende for våre politikere helt siden læren om de to blekkhus var kjent. Nå er det mange politikere som ikke kjenner til statsråden og amtmannen Nils Vogt (1817 – 1894). Om han ble det sagt at han hadde to blekkhus på sitt skrivebord. Ett for tjenestebrev og ett for private (et blekkhus han betalte for selv).

For hva gjør det med tilliten, og hva sier det om henne, når vår forrige statsminister Erna Solberg ikke trekker seg som statsministerkandidat når hun ikke er i stand til å se at det ikke er bare hennes framtid som politiker som står på spill, men at tilliten til demokratiet svekkes. I sine åtte år som statsminister viste hun liten interesse for internkontroll. Det gjaldt hennes egne statsråder som hun forholdt seg til etter løsgjengerprinsippet og som det har vist seg i det siste, også gjelder hennes ektefelle og hans aksjehandel. Hun var interessert i de store linjer, eller retningen som hun kalte det. Hvis den var riktig, kunne man godt akseptere litt slingring i valsen. Å henge seg opp i detaljer var ikke hennes primæranliggende. Men i detaljene ligger djevelen og venter på å gjøre noe fandenskap. Som mange har erfart. Nå også Erna. Hun ser ut til å ha bedrevet statsministervirksomhet etter jesuitten Ignatius Loyolas morallære om at hensikten helliger middelet. Hensikten var en svekket stat. Og en mindre offentlig sektor. Midlene, eller detaljene for å oppnå det, kom i andre rekke.

Habilitetsbrudd hadde vært ille nok med bare Erna som aktør, men det store problemet, og det alvorligste med Ernas nedvurdering av habilitetsprinsippet, er at hun ikke er alene om ikke å innse konsekvensene dersom problemet ikke tas alvorlig. Nå har hun fått støtte av et samlet sentralstyremøte. 100 prosent, 33 stk., vil ha henne til partiets statsministerkandidat i 2025. Skremmende at ingen tør si imot. Enda mer skremmende er det når velgerne heller ikke synes å bry seg om hennes manglende respekt for demokratiske kjøreregler.

Er trumpismen i ferd med å sige inn Norge?

Situasjonen bringer fram tanker om det som skjer i USA. I det republikanske partiet. Hvor Trump tross sine handlinger og holdninger sannsynligvis blir partiets presidentkandidat i 2025, og det med klar margin. Og som høyrevelgere i Norge stoler på Erna, så er republikanerne i USA trofaste mot Trump. En politiker som for oss framstår i alle fall som antidemokrat. Er trumpismen i ferd med å sige inn Norge? For det er ikke bare medlemmer av Høyre som ikke fatter konsekvensene av ikke å følge habilitetsreglene. Det gjelder også tre fra Arbeiderpartiet. Brenna, Huitfeldt og Trettebergstuen. Tre statsråder har hatt vanskeligheter med å forstå regelverket. Sier de. Også en fra Sp, Borten Moe som hadde de samme lærevanskene. Når politikerne påberoper seg uforståelig regelverk og dårlig eller manglende opplæring, så ligger selvsagt veien åpen for at også vanlige folk skal kunne argumentere med det samme. Og kreve å bli trodd. Og behandlet på samme måte.

For å gjenreise tilliten, og troen på demokratiet, må politikerne vise lederskap og gå foran som forkjempere for etiske og politiske verdier.

For litt siden hadde noen stortingsrepresentanter store problemer med å forstå «Etisk veileder for stortingsrepresentanter» da de fikk tildelt pendlerboliger og andre når skulle fylle ut reiseregninger. Og merkelig nok så har noen regjeringsmedlemmer det samme problemet når det gjaldt å forstå «Håndbok for politisk ledelse». Denne gangen var det helt uforståelig at de eller deres ektefeller ikke kunne handle aksjer fritt fram. Eller at de ikke kunne gi stillinger og posisjoner til slektninger og venner.

Når det er så mange som har samme tendens, så er det en ukultur som er i ferd med å vinne terreng i det politiske miljøet. En ukultur og en manglende konsekvenstenking. For å gjenreise tilliten, og troen på demokratiet, må politikerne vise lederskap og gå foran som forkjempere for etiske og politiske verdier. De må vise at det er sammenheng mellom liv og lære. Og at dersom de gjør feil, så må de ta ansvar. Uansett skyld. Erna, og andre, må sette demokratiet høyere enn seg selv.