Vi åpner delvis skoler og barnehager

Først vil jeg si at barna i Norge har vært flinke og tålmodige den siste tiden. Jeg skjønner at det kan være kjedelig å være hjemme så mye, men nå viser resultatene fra smittetallene at dette har gått bedre enn vi hadde håpet. Det tenker jeg at tålmodige barn også skal ha sin del av æren for.