Fritidsklubbenes rolle i Kristiansand

I Kristiansand er det i dag 28 fritidsklubber, fordelt på mini-, junior- og ungdomsklubb, skriver fritidssjef Sissel Høyvik Hauso i Kristiansand, i forbindelse med at det har vært reist spørsmål om sammanhengen mellom tilbudet i fritidsklubbene og slåsskamper og uro i ungdomsmiljøet. Hun skriver at klubbene var stengt fra mars til juni, men at de fra september har åpnet gradvis mer opp igjen. Foto: Jacob J. Buchard