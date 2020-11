Et blå-opplyst ARKIVET fotografert i 2016. Hvert år lyses bygningen opp i blått den 30. november, som del av en stor internasjonal markering mot dødsstraff kalt Cities for Life. Kristiansand er del av det internasjonale nettverket som i dag består av om lag 2000 byer i over 90 forskjellige land, skriver kronikkforfatterne Foto: Anders Martinsen