Organisasjonen må nå få bedre rammevilkår. Enhver organisasjon med minimale ressurser vil ha problemer med å utvikle seg. I disse dager sendes det ut høring om en ny barnehagelov som må sikre barnehagen økte ressurser.

Barnehagen er gjennom rammeplan for barnehager pålagt å være en lærende organisasjon. Lærende organisasjoner sikrer organisasjonens eksistens og driftsgrunnlag. Hele samfunnet er i endring og barnehageorganisasjonen må endre seg med å være lærende for å bevare sin legitimitet i samfunnet.

Arve Hansen Universitetslektor på barnehagelærerutdanningen på UiA.

I klartekst forventes det at barnehageorganisasjonen kontinuerlig skal jobbe systematisk med å utvikle egen praksis og pedagogiske kompetanse. Det er de ansattes utvikling som står i sentrum for dette utviklingsarbeidet. Å gjennomføre kompetanseutviklingen er et lederansvar. Nok tid og ressurser til pedagogisk ledelse for å sette i gang pedagogiske læreprosesser er helt avgjørende for å nå målet om en lærende organisasjon. God ledelse krever gode rammevilkår for stedlig lederutøvelse.

Barnehagens ansatte er den lærende organisasjonens viktigste ressurs, og nå fortelles det om en bemanningskrise i barnehagene. En bemanningskrise vil i enhver organisasjon påvirke interne arbeidsforhold og fordeling av arbeidsoppgaver. Når både barnehageutdanningen og den enkelte barnehage melder om en rekrutteringskrise og kompetanseflukt, må ansvarlige myndigheter lytte.

Barnehageansatte roper blant annet varsko i Fædrelandsvennen 30.10. Arbeidskrav og arbeidsoppgaver er på bristepunktet for hva organisasjonen kan bære. Organisasjoner påvirkes av både interne og eksterne forhold.

Når barnehageorganisasjonen roper krise, skal det være grunn til å våkne. De ansatte påpeker nå at også eksterne rammefaktorer i stor grad påvirker barnehagelærerens arbeidsforhold. En fersk undersøkelse fra Utdanningsforbundet viser til at tre av ti barnehagelærere vurderer å slutte innen få år, og de fleste av disse barnehagelærerne er under 40 år. Den norske velferdsstaten knirker i sine forføyninger. Grunnmuren slår sprekker.

Barnehagesektoren og barnehageorganisasjonen har gjennomgått radikale endringer de siste 20 – 30 årene. Nærmest alle barn fra ett til 6 år går i barnehage, og vi har flere større barnehager. Barnehager med ulik organisering. Større og mer komplekse organisasjoner har utløst et økt arbeidspress og krav om kompetanse hos den enkelte barnehagelærer. Også barnegruppen og foreldregruppen har endret seg.

Silje Engelstad, Malene Lehmann og Kristine Slemdahl, fortalte nylig i Fædrelandsvennen om barnehageansattes følelse av utilstrekkelighet. Foto: Anette Os

Tross enorme endringer i eksterne og interne arbeidsbetingelser har ikke barnehagelærerprofesjonens ressursbetingelser endret seg. En barnehagelærer har fire timer plantid for å oppfylle sitt komplekse samfunnsmandat. Plantiden skal den enkelte barnehagelærer blant annet bruke på oppfølging, planlegging, dokumentering og vurdering av det pedagogiske arbeidet som omfatter barn, foreldre, eksterne samarbeidspartnere (som skoler, ppt, barnevern, helsestasjon, familiesenter, diverse utdanningsinstitusjoner, nav, arbeidslivsaktører, kommune osv.), og arbeidskollegaer. Mange barnehagelærere ender opp med å ta plantiden på fritiden på grunn av ressursmangler på jobb.

Barnehagelærernes fire timer plantid ble innført i forarbeidene til første barnehagelov som ble vedtatt i 1975. Da første barnehagelov ble vedtatt, gikk omkring fire prosent av landets barn i barnehagen. En profesjon som nå har ansvar og mandat for å ivareta velferdsstatens og vår felles barndom, må gis rammevilkårene som sikrer handlingsrom for god pedagogisk praksis. Et handlingsrom til å ivareta barnet og barnegruppens beste.

På 70-tallet ble det ikke snakket om inkludering, mobbing, psykisk helse, livsmestring, mangfold, kjønnsperspektiv, digital kompetanse, det psykososiale læringsmiljø, læringskultur osv. Disse perspektivene må diskuteres og konkretiseres inn i den moderne barnehagens hverdag og det fordrer ressursbruk og prioritering. Ressurser og tid som barnehagelæreren i dag ikke rår over.

Barnehagelærerprofesjonen har en spesiell kompetanse til å ivareta et helhetsperspektiv i arbeid med barn og familier. En slik helhetlig tilnærming til barns hverdag kan dessverre lett føre til en utarming av ressursene som skal komme barna til gode. Profesjonen forstår at en systematisk tilnærming for å bistå med problemløsning for det enkelte barn og familien står sentralt. Barnehagelæreren er fageksperter på å forstå dagens komplekse barndom og sosiale forhold og hvordan dette påvirker barnet. Barnehagelærere og de ansattes kompetanseutvikling skal primært føre til en bedre hverdag for barna. Alle barn fortjener et kompetent barnehagepersonell med oppdatert fagkunnskap og kompetanse. Dessverre er ikke dagens rammebetingelser tilstrekkelige for å ivareta dagens samfunnsmandat. Arbeidet med ny barnehagelov må gi barnehagelæreren bedre rammevilkår.

Gi barnehagelærerne de rammebetingelsene som må til for å utvikle barnehagen som en lærende organisasjon. Det handler om barns beste og vårt samfunns viktigste fellesskapsfundament.