Forrige uke ble vi vitne til to ulike hendelser som involverte to unge kvinner som begge er politikere i det likestilte Norden.

Samme dag sprakk nyheten om en festvideo hvor den finske statsministeren, Sanna Marin, danser og fester med venner. Foto: Heikki Saukkomaa / AP

Onsdag 17.08. meldte partileder i Miljøpartiet de grønne, Une Bastholm, sin avgang som partileder. Hun begrunner avgangen med at jobben som partileder er vanskelig å kombinere med livet som småbarnsmor.

Samme dag sprakk nyheten om en festvideo hvor den finske statsministeren, Sanna Marin, danser og fester med venner. Noen mente at det hørtes ut som det ble brukt narkotika på festen, noe som førte til en krise for statsministeren, som måtte innkalle til pressekonferanse og la seg bli testet for narkotika.

Det er ingen tvil om at de to sakene er av ulik natur og ikke sammenliknbare sånn sett. Men kan man likevel se noen overordne likheter mellom dem? Eller er det bare tilfeldigheter at hovedpersoner i disse sakene er to unge voksne kvinner? Og hvilke konsekvenser kan slike saker har for unge politikeres engasjement?

For de fleste av oss er Bastholms begrunnelse om å ikke fortsette i vervet som partileder veldig forståelig, fordi hun «… har to små jenter i barnehagealder som jeg gjerne vil se mer. Og (…) et viktig verv som folkevalgt på Stortinget». Det er vel ingen som bør tvile på gyldigheten i denne begrunnelsen. Mange av oss har mer enn nok med en full stilling og alt ansvaret og pliktene som det å ha barn utløser. På den annen side er det heller ikke overraskende at det nettopp er en ung voksen kvinne som ser seg nødt til å ta en slik avgjørelse.

Utenfor politikken er mønsteret ikke helt ulikt. Kvinner velger i større grad enn menn å arbeide deltid, og prioriterer annerledes særlig i en småbarnsperiode. Arbeidsmarkedet i Norge har riktignok blitt noe mer likestilt og mindre kjønnsdelt de siste årene (Reisel et al. 2019). Likevel synes det opplagt at det fortsatt er forventninger til at det er kvinner som skal ta det største ansvaret hjemme og prioritere annerledes enn menn. I praksis må mange kvinner både ha hovedansvaret hjemme, i tillegg til å ha ansvarstunge jobber ute.

I Norden liker vi å tenke på oss selv som et likestilt og liberalt samfunn, hvor de tradisjonelle kjønnskategoriene som skaper grenser mellom menn og kvinner har lite spillerom. Reaksjonen mot statsminister Marins dansevideo og måten det ble dekket på, viser imidlertid at vi har en vei å gå. Mens det er krig i Europa, og midt i en økonomisk krise som rammer mange, valgte finske opposisjonspartier å reagere på den unge statsministerens privatliv. Ja, det skapte stort rabalder at en ung kvinnelige politiker klemmer sine venner, danser og fester.

Den korte videosnutten fra sosiale medier ble vist i mediene verden rundt. I Norge ble saken hovedtemaet i Dagsrevyen fredag 19.08. NRK brukte over fem minutter, hvor to eldre mannlige journalister informerte oss med en tung og alvorlig journalistisk undertone, om alvorligheten i saken. Det var måten Marin danset på som «skaper tvil om hun er i stand til å ta avgjørelser». Ordet sømmelighet ble ikke brukt, men under hele innslaget ulmer en moralisme. Reaksjonene på Marins video er oppsiktsvekkende og kjønnsdiskriminerende fordi Marin blir vurdert ut fra strengere regler enn det mannlig politikere blir. I Europa er vi kjent med mannlige politikere og statsoverhoder som fester uten at deres evne til å styre landet blir satt i tvil. Bare se på Boris Johnson, Sarkozy og Berlusconi.

I Europa er vi kjent med mannlige politikere og statsoverhoder som fester uten at deres evne til å styre landet blir satt i tvil.

Av en eller annen grunn var det bekymringsverdig at Marin var sammen med kjente artister. Men hadde det vært bedre om hun hadde vært sammen med samfunnstopper og folk fra den økonomiske eliten? Hadde reaksjonene vært de samme hvis det var en gruppe eldre menn som satt og koste seg med alkohol? Det er neppe noe som hadde blitt ansett som en stor nyhet, eller skapt politisk krise! En av argumentene som ble brukt, var at hun ikke var tilgjengelig dersom en krise hadde skjedd. Hva med politikere som drar på fjelltur, er det også problematisk? Kjernen synes å være at hun bryter med våre forestillinger om hvordan et statsoverhode skal se ut og oppføre seg.

Når det gjelder saken om Bastholms valg, så reflekterer det først og fremst et mannsproblem og samfunnsproblem. Vi trenger mannlige partiledere som også gjør de samme prioriteringene. Og vi trenger et arbeidsliv som gir mulighet for mødre og fedre til å delta og gjøre karriere, uten at man er avhengig av en partner som tar hovedansvar for hjemmesituasjonen. Mange av oss menn velger bort muligheter til å ta en større del av våre barnas første leveår. Det er et samfunnsproblem fordi unge vokse kvinner blir erstattet med menn, og vi som samfunn mister noe når denne gruppen ikke har viktige politiske verv på lik linje med andre. Det dreier seg ikke om woke-politikk, men det er en realitet at politikere ofte former politikken og tar avgjørelser ut fra de gruppene de representerer og har kjennskap til.

Som samfunn kan vi ikke gi fra oss likestillingsidealer på den politiske arenaen. Det handler ikke bare om at unge kvinner kan stille til valg. Gammeldagse politiske idealer som fremhever en såkalt maskulin måte å være på bør ikke lenger prege vår politiske kultur. Dobbeltmoral og de strenge moralske normene som kvinner utsettes for, bør også ta slutt, slik at de oppmuntres til å engasjere seg politisk i vårt samfunn som enda ikke er likestilt.

