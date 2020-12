– Det ingenting i veien for at både et elevråd og foreldreutvalg kan søke om støtte til ulike prosjekter til deres skoler. Det være seg nytt pc-utstyr med mer. Det er heller ingenting i veien for at idrettslag, speider eller skolemusikkorps kan søke om økonomisk støtte til både utstyr eller penger til å dekke kontingenten til alle barn og unge i deres organisasjoner, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra et styremøte i Cultiva tidligere i høst. Foto: Jacob J. Buchard