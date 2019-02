Kjære redaktør, du må finne begeistringen!

«I dag fremstår Julegada som et prestisjeprosjekt regissert av våre topp-politikere. Hittil er selvskryt og et påtrengende behov for å fortelle omverdenen hvor flinke vi er i Vennesla kommet helt i forgrunnen. I lengden er dette lite troverdig.»