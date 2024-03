Ifølge NHOs kompetansebarometer har over 90 prosent av Agder-bedriftene et udekket kompetansebehov, og 60 prosent har forsøkt å rekruttere siste året uten å få tak i ønsket kompetanse. Sørlandet må skape rundt 3000 arbeidsplasser i året frem mot 2030 for å sikre levekårene for folk i Agder også i fremtiden, ifølge tall fra NAV Agder og NHO. Det er med andre ord tre tusen gode grunner til å ta en vareopptelling og sjekke hva som er status for regionens attraktivitet.

Vi vet at kampen om både fag- og universitetsutdannede spisser seg til både nasjonalt og internasjonalt. Agder konkurrerer ikke bare med Rogaland og Osloregionen om kvalifisert arbeidskraft. Arbeidsmarkedet, særlig innen det grønne skiftet, hvor Sørlandet har spesielt gode forutsetninger for å lykkes, er internasjonalt. Morrow, en storsatsing i landsdelen, må til Sør-Korea for å finne rett kompetanse for å bygge batterier.

Samtidig peker næringslivet selv på noen klare kriterier for hvorfor de valgte å etablere seg i Agder. Vi har nylig fått gjennomført en kartlegging ved hjelp av kommunikasjonsbyrået Apeland. Her har vi dybdeintervjuet relevante næringslivsetablerere om hvorfor de valgte å etablere seg på Sørlandet. Svarene er oppløftende for regionens konkurransekraft.

Vi har dybdeintervjuet relevante næringslivsetablerere om hvorfor de valgte å etablere seg på Sørlandet. Svarene er oppløftende for regionens konkurransekraft.

Flere av respondentene jobber i store selskaper, med en vekststrategi der de vokser gjennom oppkjøp av lokale aktører i bransjen i store og mellomstore norske byer. Disse opplever i dag et spennende næringsliv i regionen. De ser at markedet for tjenestene deres vokser og potensialet for videre vekst i regionen er god. Andre trekker frem at Sørlandet pekte seg ut som ekstra aktuelt og interessant da de skulle etablere et nytt kontor. Årsaken er det som skjer innen grønn energi, for enkelte havvind og for andre batteri. Andre avgjørende kriterier som nevnes er tilgang på kompetente ansatte, rik tilgang på fornybar energi over tid, logistikk, infrastruktur, ledige arealer og geografisk nærhet til Europa.

Trond Backer leder for Næringsalliansen i Agder og prosjektleder

Susanne Lende næringsrådgiver i Business Region Kristiansand og prosjektleder

Samtidig trekkes det frem som positivt at det er et godt akademisk miljø og samarbeid med Universitetet i Agder, at det er mulighet for god livskvalitet og billig å bo her, logistikken med havn, flyplass og jernbane er på plass, og vi har et næringsliv som har vilje til å få ting til. Vi er en etableringsvennlig region, rett og slett.

Vi er en etableringsvennlig region, rett og slett.

Klart vi ble optimistiske av slik lesning! Undersøkelsen viser at Agder er en attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion. Det er et veldig godt utgangspunkt for å skape de arbeidsplassene og tiltrekke de folka vi trenger mot 2030. Legger vi til et rikt kulturtilbud i verdensklasse, har vi enda større grunn til optimisme.

Vel vitende om at bildet er langt fra så ensidig. Undersøkelsen peker også på noen klare utfordringer vi må jobbe med i regionen vår. Vi må bli åpnere som region. Vi trenger flere næringslivslokomotiver, og et mer variert arbeidsmarked som gjør det mer attraktivt å flytte hit for par. Næringslivet beskrives som for innadvendt i måten de tenker rekruttering og nettverk, og utenlandske spesialister som kommer inn har ingen naturlige nettverk. Det er viktig at vi er bevisst disse utfordringene, så vi vet hvor skoen trykker når vi skal jobbe for å gjøre Agder enda mer attraktivt.

Undersøkelsen peker også på noen klare utfordringer vi må jobbe med i regionen vår.

Vi vet at kampen om de kloke hodene og kapital for å kunne bygge framtidens Agder ikke vinnes ved å sitte med hendene i fanget. Et bredt spekter av virkemidler må til, og offentlige og private aktører må samarbeide tett. Vi må lytte til næringslivets behov og blant annet jobbe systematisk med kommunikasjon over mange år.

Derfor har Næringsalliansen i Agder (alliansesamarbeid mellom næringsforeninger og næringshager i Agder), Agder fylkeskommune, Arendal kommune, Grimstad kommune, Business Region Kristiansand/Kristiansand kommune, Lister Nyskaping, Eyde-klyngen, Universitetet i Agder og GCE Node samlet seg og godt i gang med å rigge en langsiktig satsing for å synliggjøre regionen vår. Det langsiktige målet er flere bedriftsetableringer og at flere velger å bo og leve i Agder. Vi ønsker alle gode krefter med på laget.