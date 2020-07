Nei, kroppspress er ikke bra for folkehelsa

Hvordan skal du leve opp til et ideal som er operert og retusjert, uten å operere og retusjere deg selv? spør artikkelforfatterne. Foto: NTB Scanpix

Vi tror Steinar Bergstøl Andersen fra Frp har glemt at psykisk helse også er en del av folkehelsearbeidet. Økt kroppspress er ikke et virkemiddel for bedre folkehelse, tvert imot.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn