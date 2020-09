Det er i utgangspunktet godt at personer som er så syke at de ikke kan lastes for egne handlinger, dømmes til helsehjelp i stedet for fengsel, med spesialisttjenesten som behandlingsansvarlig. Utfordringen er at spesialisthelsetjenesten hverken har sengeplasser eller ressurser til å behandle alle de domfelte over lang tid av gangen, slik domstolen legger opp til, skriver kronikkforfatterne. Foto: Anette Karlsen / NTB scanpix