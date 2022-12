Kompetanse forplikter, spesielt for de faglærte!

Å ha et vitnemål som helse- og sosialarbeider er ikke ensbetydende med at vi passer til jobben vår, ha det klinkende klart! Den som forstår forskjellen på å utøve rollen og å leve i rollen, har mest sannsynlig nyttiggjort seg best sin egen yrkes- og utdanningsreise.