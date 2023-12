Så langt er min konklusjon at Israel valgte den dårligste løsningen. Samtidig tror jeg Hamas ønsket seg et massivt angrep på Gaza, med tusenvis av sivile drept og voldsomme materielle ødeleggelser.

Terroristene som deltok i det nøye planlagte angrepet, regnet med at deres groteske vold snart ville komme i bakgrunnen og at verdens oppmerksomhet og avsky ville rettes mot den israelske gjengjeldelsen på Gaza.

Statsminister Benjamin Netanyahu og hans rådgivere kunne ha valgt å sende spesialstyrker på jakt etter de skyldige, slik landet gjorde etter angrepet på den israelske kontingenten til OL i München i 1972. Israelske myndigheter innså vel kanskje at det ikke er mulig å uskadeliggjøre Hamas en gang for alle, på den måten. Men de vil neppe klare det på den måten de opererer på nå heller. Når de bomber et helt boligkompleks for å ødelegge en leilighet som brukes av Hamas, vil de som overlever ta over for de drepte Hamaskrigerne.

Kåre Melhus

Hamas går i ett med sivilbefolkningen på Gaza og har bygget milevis med tunneler under byer og sivil infrastruktur med sement som kunne vært brukt til å gi folk bedre boforhold. En slik bevegelse er det veldig vanskelig å utrydde. Det måtte i så fall skje ved at palestinerne selv gjør opprør mot en stadig mer upopulær makthaver.

Det som har skapt denne situasjonen er imidlertid ekstrem ideologi på begge sider.

For Hamas har på ingen måte levert i forhold til løftene om Change and Reform som Hamas kalte seg ved valget i 2006, og som brakte dem til makten med 44. 45 prosent av stemmene og 74 seter i den 132 delegater store nasjonalforsamlingen. Den israelske blokaden er ikke populær på Gaza-stripen, men det er Hamas som gjør dagliglivet surt for folk her, sa en av mine studenter på NLA høgskolen til meg. Hun var fra Gaza. Nå har folk der annet å tenke på. Israelerne er vel heller ikke så opptatte av Netanyahus pågående juridiske problemer, som omhandler tiltale for korrupsjon og bedrageri.

Det som har skapt denne situasjonen, er imidlertid ekstrem ideologi på begge sider. Hamas sitt charter tar til orde for opprettelsen av en islamsk stat i Palestina og en oppløsning av staten Israel. I Netanyahus regjering sitter Det Religiøse Sionistiske Partiet som ønsker å innlemme den okkuperte Vestbredden i selve Israel. De kaller området Judea og Samaria. Disse områdene er vitale deler av Eretz Israel, som de ortodokse sionistene drømmer om; nemlig opprettelsen av det gammeltestamentlige Israel slik det var på sitt største. Lederen for partiet Shas, Aryeh Deri var inntil januar visestatsminister og innenriksminister. Det var først og fremst han som samlet den ultrakonservative støtten til Likud og som gjorde det mulig for Netanyahu å danne enda en regjering.

Deri ble tvunget ut av regjeringen på grunn av korrupsjon.

Nå har vi sett hva to parter som preges av ekstrem ideologi kan skape. Det gir ikke håp for fremtiden. Det eneste en kan håpe på nå, er at mer moderate krefter griper tømmene på begge sider. Vestlige politikere peker på etableringen av en palestinsk stat ved siden av Israel. Det er helt klart den beste løsningen. Problemet er at verken Hamas eller Netanyahus regjering ønsker seg en to-statsløsning.

En Pew Research undersøkelse fra april i år viser økende skepsis blant israelske velgere til opprettelsen av en palestinsk stat på Vestbredden.

Bare 35 prosent av velgerne tror på fredelig sameksistens her. Det er en nedgang på 15 prosentpoeng siden 2013. Heller ikke arabere som bor i Israel tror på en to-statsløsing.

Deres støtte til ideen har falt med 33 prosentpoeng de siste 10 årene. Velgerne som ikke støtter Netanyahus koalisjonsregjering, er de mest optimistiske når det gjelder to-statsløsningen. 54 prosent støtter den. 73 prosent av velgerne på venstresiden er positive til en palestinsk stat, mot 53 prosent i sentrum og 14 prosent på høyresiden.

Et annet problem er at de siste valgene har gjort det nesten umulig å danne en styringsdyktig regjering. I perioden 2018 til 2020 var det fem valg til nasjonalforsamlingen Knesset, fordi ingen partier klarte å danne en stabil koalisjon. 40 partier var registrerte til å delta i disse valgene, men bare 10 partier kom over sperregrensen på 3.25 prosent Det var i denne situasjonen at Benjamin Netanyahu ved hjelp av Aryeh Deri greide å stable på beina en koalisjon med støtte fra 64 medlemmer i det 120 seters store Knesset.

Det er bred enighet både i Israel og i Vesten om at Hamas ikke kan være en del av det som kommer etter at kampene har stilnet på Gaza.

Et skritt i riktig retning ville være om venstresiden i Israel klarer å etablere et bredere samarbeid med med israelske arabere enn det som finnes i dag. Neste valg skal holdes oktober 2026. Men for at flere skal tro på en to-statsløsning må det finnes en måte å nøytralisere Hamas på, slik at de ikke lenger utgjør en trussel mot Israels innbyggere. Og foreløpig har ingen kommet opp med en løsning på dette problemet.