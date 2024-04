Vi vet hva en svak krone fører til, men vi vet ikke helt hvorfor kronen svekker seg.

Den norske kronen flyter fritt. Verdien bestemmes av tilbud og etterspørsel i valutamarkedet. Enkeltpersoner og bedrifter som ønsker å kjøpe eller selge kroner, og mengden de ønsker å handle, bestemmer kronekursen.

Dette er den grunnleggende mekanismen. For å forstå hva som skjer med kronekursen må vi se på hva som påvirker tilbud og etterspørsel.

En liten valuta: Kronen er en liten valuta i global sammenheng. Mengden kroner omsatt i markedet er begrenset. Kroneverdien svinger i verdi, alt etter den internasjonale utviklingen av økonomi og politikk.

I urolige tider søker investorene mot store og stabile valuater. Da velger de gjerne euro og dollar. Disse oppleves som trygge og stabile valutaer. Etterspørselen etter mindre valutaer faller. Det gjelder både den norske og svenske kronen.

Etter min mening er dette det avgjørende argumentet for den svake kronekursen: Små valutaer fremstår enda mindre, enda mindre viktig og enda mer usikre i urolige tider.

Oljeprisen: Den norske kronen er sterkt knyttet til utviklingen i olje- og gassprisen. Når oljeprisen synker, synker etterspørselen etter norske kroner og kronen svekker seg. Men denne sammenhengen svekkes etter hvert som norsk økonomi blir mindre avhengig av olje- og gassvirksomheten.

Renteforskjeller: Hvis renten i Norge er høyere enn i utlandet, tiltrekker det investorer på jakt etter høyere avkastning. Etterspørselen etter kroner øker, og bidrar til å styrke kronekursen. Jo mindre rentedifferansen mellom Norge og utlandet er, desto mindre effekt vil den ha på kronekursen.

Dette argumentet er viktig, men kan ikke forklare den siste tidens sterke svekkelse fordi rentedifferansen er liten.

Samtidig må myndighetene være varsomme. Et tidligere rentekutt i Norge enn i Europa eller USA kan svekke kronen enda mer. Rentekutt her hjemme er derfor lite sannsynlig før vi ser større kutt internasjonalt.

Usikker politisk ledelse: I den offentlige debatten har det blitt påstått at den nåværende regjeringens politikk skaper økonomisk usikkerhet. Det gjelder særlig skattlegging av investeringer og formuer. Dette har bidratt til at investorer trekker seg ut eller avstår fra å investere i Norge. Resultatet er lavere etterspørsel etter norske kroner.

Selv om argumentet er korrekt, er nok effekten på kronekursen på kort sikt liten.

Norges Bank selger kroner: Norge tjener mye på olje- og gassvirksomheten, med inntekter både i kroner og utenlandsk valuta. Inntektene brukes til å dekke det planlagte underskuddet på statsbudsjettet. Resten overføres til Oljefondet. Norges Bank må derfor selge kroner på statens vegne for å kjøpe utenlandsk valuta til fondets internasjonale investeringer.

Etter starten på Ukraina-krigen i februar 2022, har spesielt inntektene fra gass økt betydelig. Staten har dermed sittet med langt flere kroner enn det som trengs for å dekke underskuddet på statsbudsjettet. Norges Bank har fra april 2022 til desember 2023 solgt mellom 1 og 4,3 milliarder kroner hver dag for å skaffe valuta til Oljefondet. Hittil i 2024 har kronesalget vært omtrent 350 millioner per dag.

En mulig forklaring på at kronen har svekket seg, kan være at Norges Bank har tilbudt flere kroner til salgs enn det har vært interesse for å kjøpe. Tilbudet har med andre ord vært større enn etterspørselen og kronen faller i verdi. I årene 2014 til 2021, var normalen at Norges Bank måtte kjøpe kroner.

Men over tid er det ikke opplagt at denne forklaringen holder. Årsaken er at oljeselskapene ønsker å kjøpe kroner for å betale skatter og avgifter til staten. Dermed motvirker de Norges Bank sitt kronesalg.

Alle forklaringene vi har sett på er gyldige, men med forskjellig styrke i effekten på kronekursen. Etter min mening er det underliggende og langsiktige problemet at den norske kronen er en liten valuta. Det kan vi gjøre noe med. La meg skissere to løsninger, men som begge innskrenker en uavhengig pengepolitikk.

Den tidligere svenske sentralbanksjefen Stefan Ingves vil droppe den svake svenske kronen og innføre euro. Det betyr at Sverige oppgir sin egen valuta og samtidig overlater pengepolitikken til den europeiske sentralbanken. For Norges del er ikke dette en aktuell løsning så lenge vi velger å stå utenfor det europeiske fellesskapet.

Et mer realistisk alternativ er å følge Danmark og knytte kronen til euroen. Dette vil gi en stabil valutakurs som bidrar til forutsigbarhet. En slik løsning vil kreve at Norges Bank ikke lenger skal styre renten etter et inflasjonsmål, men holde en fast valutakurs mot euroen.

Det er på tide å tenke nytt om pengepolitikken. Og om vårt forhold til EU og euroen.