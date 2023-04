Et fremtidshåp om nytt liv i gamle hus

Æ e født her i Kristiansand, å æ sier‘ke sånt for å kjyde. Vi som bor i Kristiansand har svært mange bygninger, kulturmiljøer og kvaliteter vi burde være stolte av, men hva skjer når så mye rives? Hva er det vi står i fare for å miste?