5. januar blir det omvalg til Senatet i delstaten Georgia. Begge demokratene må vinne, dersom partiet skal få flertall i Senatet. Dersom republikanerne vinner, er sjansen store for at Senatet vil blokkere de fleste lovforslagene president Biden sender over til kongressen, skriver kronikkforfatteren. På bildet en av de demokratiske kandidatene, Jon Ossoff, på et valgmøte i Atlanta sammen med tidligere president Barack Obama, dagen før presidentvalget. Foto: Brandon Bell / REUTERS / ntb