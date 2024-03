Jeg synes tiden er moden for å gi Kristiansand honnør for den sterke kultursatsingen de siste årene. Jeg vil derfor forelå at byens politikere og Stortingsbenken fra Sørlandet jobber for at Kulturdirektoratet flyttes til Kristiansand.

Hva har byen å by på? Kristiansand er en godt kvalifisert kandidat som vertskap for denne kulturinstitusjonen. Her er det skapt en spennende arena for kunst, teater, musikk, film og barnefilm, museumsvirksomhet og kulturvern. Kristiansand er ved siden av Oslo også blitt landets mest spennende festivalby.

Som Norges «kuleste kulturby» burde det heller ikke være behov for sterke lokkemidler for å trekke til seg kulturinteresserte ansatte til byen. Her vil de møte et entusiastisk kulturmiljø, med store og tunge institusjoner med høy kompetanse på sine fagfelt. Dette er en veldreven kommune, med en boligpolitikk som gjør det mulig å få et sted å bo med alminnelige inntekter, og en lang sommer fylt med sommerturisme, festivaler og kulturopplevelser.

Utflytting av statlig virksomhet har også vist seg å skape ny vitalitet. Andre større byer har fått glede av en eller flere slike utflyttinger. Det var realiteten da Norsk polarinstitutt i 1993 ble flyttet fra en anonym tilværelse i Bærum, til å bli en levende og vital institusjon i Tromsø. Det samme vil trolig skje med Kulturdirektoratet.

Som kulturby har Kristiansand i dag mye å være stolt av. I tillegg til å være landets mest aktive festivalby med kjente musikkfestivaler som Palmesus, Måkeskrik og Sommerbris, har Kristiansand tunge kulturinstitusjoner som Kilden teater- og konserthus, Kunstsilo, Kunstnermiljøet på Odderøya, Barnefilmfestival, flere museer og nærheten til Setesdal som arnested for bygdekultur og folkemusikk. Byen har også eget symfoniorkester og et universitet med forskning og kompetanse i musikk og andre kunstfag.

Hvorfor er Kristiansand så systematisk holdt utenfor dette dryppet av statlige arbeidsplasser?

Hva er Kulturdirektoratet og Norsk kulturråd? Kulturdirektoratet er en fagadministrasjon med omtrent 150 ansatte, som har som oppgave å stimulere til et nyskapende og mangfoldig kunst- og kulturliv. Kulturdirektoratet skal være en synlig og åpen aktør i samfunnsdebatten. Direktoratet har flere ulike forvaltningsoppgaver knyttet til virksomheten, og er sekretariat for de tre styrende organene Kulturrådet (rådet for Norsk kulturfond), utvalget for Statens kunstnerstipend og styret for Fond for lyd og bilde. Kulturdirektoratet har dessuten ansvar for en rekke utviklings- og forvaltningsoppgaver i og for museumssektoren, og er også kontaktpunkt for EUs kulturprogram Kreativt Europa og partner i EØS' kulturutvekslingsprogram.

Siloen på Lagmannsholmen: Stedet for denne lokalisering burde være ganske opplagt. Hvorfor ikke utvikle et kulturelt cluster med en ny tilvekst plassert i den gjenværende siloen på Lagmannsholmen? Hvorfor ikke sette Statsbygg til å prosjektere et nytt praktbygg med utsikt mot fjorden, som kan romme denne spennende institusjonen i stil med det vi nå ser med Kilden teater- og kulturhus og Kunstsilo?

Her er kultur flott å kombinere med andre funksjoner, som restaurant og matservering. Det vil skape nye arbeidsplasser. Her kan turistene fra cruisetrafikken gå i land og oppleve et første møte med en dynamisk og framtidsrettet by. Her er det plass til skoleskipet Sørlandet og museumsbåten «Hestmannen» i sommersesongen. Og en park med plass til skulpturer og kunst, med et mylder av kulturopplevelser og aktiviteter, slik vi i dag ser det på Aker brygge.

Det er slik det nye arbeidslivet ser ut. Kjeledressindustrien er i mindretall. Service og opplevelse har tatt over som den nye store næringen. Og kunst og kultur er ofte gjæren i dette spennende bakverket. Allerede på nittitallet utviklet Kommunaldepartementet prosjektet «Privat tjenesteyting i distriktene». De fleste av prosjektene handlet da om kultur og utvikling av nye næringer. Og for dem som lengter etter kjeldressene er det bare å se over fjorden til ferjeselskapene og nikkelprodusenten Glencore, med sine 520 årsverk.

Hvorfor har ikke Kristiansand fått noen statlige arbeidsplasser? Kristiansand har så langt ikke fått noen direktorat eller tilsyn. Det kan være flere grunner til det.

Nye fengsler ble lagt til Mandal og Froland, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til Lillesand og Sjøfartsdirektoratet til Haugesund. I tillegg ble det nyopprettede Sokkeldirektoratet (tidligere (Oljedirektoratet) og Havindustritilsynet (tidligere Petroleumstilsynet), lagt til Stavanger.

Hvorfor er Kristiansand så systematisk holdt utenfor dette dryppet av statlige arbeidsplasser? Er det finansministerens hevn for Høyres tvangssammenslåing av kommuner, og straff for en befolkning som med solid flertall fortsatt vil være en del av Kristiansand? Eller er det Støres behov for å vise at Stavanger er en mer interessant by enn Kristiansand, fordi han nå har en kunnskapsminister derfra?

Så snever er heldigvis ikke rikspolitikken. Jeg regner med at Kristiansand blir vurdert som et godt og spennende alternativ når nye direktorat eller tilsyn skal plasseres utenfor Oslo.

Velkommen til Norges kuleste kulturby: Jeg vil derfor ønske Kulturdirektoratet velkommen til Kristiansand. Noe kritikk og motstand kommer alltid i slike prosesser, men den sommerbrisen bør både ansatte og politikere se bort fra. Flertallet av oss ønsker dere alle velkommen til Norges kuleste kultur- og sommerby.