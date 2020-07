Slavar i Kristiansand

– Danmark selde Trankebar til England i 1845 og St. Thoms til U.S.A i 1917. Og ingen var i tvil om at dei var dansk eigedom, skriv kronikkforfattaren. Bildet viser Danmark-Norges koloni Trankebar, malt av en ukjent kunstner rundt 1650. Foto: Wikipedia

I Kristiansand var det nokre få slavar for om lag 300 år sidan. Og slavane var her som eit resultat av heilstatspolitikken til kongen. Ein konge som førde ein politikk, som var den beste både for han sjølv og riket sett under eitt. Land i Europa ønskte å ha koloniar.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn