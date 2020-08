Arbeidsgiverne er bedre organisert enn oss

– I Agder har ledigheten tjuedoblet seg siden tidlig mars, ifølge tall fra NAV. Vi har i dag 13 800 arbeidsledige, enten helt, delvis eller på tiltak gjennom NAV, skriver kronikkforfatteren. Foto: arkivfoto

Landet vårt står oppi en krise, som ingen aner utgangen på. Du trenger nå en sterk fagforening i ryggen mer enn noensinne, for at dine rettigheter skal bli ivaretatt og at du skal komme best ut av krisen.

