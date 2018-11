Den fattige arbeiderens plasthval

En hval med buken full av plast var det som skulle til for å få forbrukere og store selskaper til å forstå alvoret med plastforurensningen. Hva er plasthvalen som skal åpne øynene våre for arbeidere som hver dag utnyttes og lever i fattigdom for at vi i Norge skal kjøpe billigere produkter?