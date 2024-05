De siste årene har prisene på varer og tjenester steget betydelig. Hovedforklaringen på prisveksten er at pengemengden fra januar 2020 til januar 2023 økte med ca 33% (1). I januar 2023 eksisterte det altså 33% flere norske kroner enn i januar 2020. Du finner ingen politikere eller økonomer som nevner den enorme økningen i pengemengden som en stor faktor på prisveksten. De er i stedet opptatt med å legge skylden på alt fra grådige selskaper og krigen i Ukraina til Beyonce- og Taylor Swift konserter. Disse utsagnene er ikke bare feil, men også svært villedende. Dette bidrar til å skape en befolkning som er lite opplyste om et emne de fleste kan svært lite om fra før av.

Økningen i pengemengden har flere store negative konsekvenser både for enkeltpersoner og selskaper.

Når nye penger skapes taper de eksisterende pengene kjøpekraft, fordi de utgjør en mindre prosentandel av den totale pengemengden. Vi opplever at prisene på varer og tjenester går opp, men i praksis er det pengene dine som blir mindre og mindre verdt. Kjøpekraften til pengene du bruker kollapser over lengre tid.

Historisk har pengemengden til norske kroner i årlig gjennomsnitt økt ca 8% i over 50 år (1). Selv om det i snitt skapes 8% mer penger, så betyr ikke det at det plutselig eksisterer flere varer og tjenester i økonomien. Når pengemengden øker er det stadig flere og flere enheter penger som jager omtrent de samme varene og tjenestene. Derfor får vi en generell prisvekst. Med en 8% årlig økning vil pengemengden doble seg hvert niende år. Verdien av hver enhet penger blir med andre ord halvert på disse ni årene, fordi det etter ni år eksisterer dobbelt så mange enheter penger. Du får ikke mer øl i glasset av å helle vann i når det begynner å bli tomt, du ender bare opp med en utvannet øl. Akkurat det samme skjer med kjøpekraften til pengene dine når pengemengden øker. Man skaper ikke rikdom ved å “printe” nye penger ut av ingenting, man ødelegger den.

Økningen i pengemengden har flere store negative konsekvenser både for enkeltpersoner og selskaper. En av de største negative konsekvensene er at de aller fleste enkeltpersoner over tid ender opp med å tape kjøpekraft hvert eneste år. Dette er fordi de fleste ikke klarer å doble inntekten sin hvert niende år. Over tid klarer ikke inntekten din å holde følge med den årlige prosentvise økningen i pengemengden og derfor ender du opp med å tape kjøpekraft over tid. For selv om du nominelt øker lønnen din med 4% per år, så er det likevel en differanse på -4% hvis pengemengden det samme året økte med 8%. Det samme poenget er også gjeldende for selskaper fordi omtrent ingen selskaper klarer å øke driftsresultatet sitt med 8% hvert år.

Økonomer vil si at det er feil å bruke M2 pengemengde for å justere for realtermer. De benytter vanligvis konsumprisindeksen (KPI) når de skal justere for prisstigning. Her kan jeg komme kritikerne i forkjøpet og forklare hva de fleste av dagens økonomer i dag ikke virker å forstå. Som navnet tilsier måler KPI prisveksten på en indeks av konsumvarer, og ikke eiendeler som folk faktisk ønsker å eie. Konsumvarer er stort sett de varene og tjenestene som går minst opp i pris fordi de har en lav marginalkostnad, noe som gjør at det er billigere og enklere å produsere flere enheter av disse varene. Dette gjør at KPI i praksis er et mål for prisstigningen på de varene som øker minst i pris. Derfor er ikke KPI et reelt mål på den faktiske prisveksten på varer og tjenester. For alle som er opptatt av kjøpekraften sin (det vil si alle mennesker) vil det være økonomisk analfabetisme å bruke KPI som mål på prisvekst. Grunnen til dette er at alle varer du virkelig ønsker å eie er ikke inkludert i KPI og stiger langt mer i pris enn hva KPI blir målt til.

Et naturlig spørsmål å stille seg er “hvordan kan pengemengden øke med 8% i året i snitt i så lang tid?”. Grunnen til dette er fiat pengesystemet som Norge og verden har brukt siden 1971 da President Nixon tok USA helt av gullstandarden. Fiat penger er ifølge Wikipedia penger som er erklært for å være penger, men der utstederen ikke har dekning til å innløse dem i realverdier som f. eks gull. I et fiat pengesystem kan stater, sentralbanker og private banker skape nye norske kroner ut av ingenting, bokstavelig talt ved et tastetrykk. Dette gjør at det er svært enkelt å øke pengemengden. Dette står i stor kontrast til tidligere pengesystem som f. eks gullstandarden, hvor pengemengden var koblet til hvor stor gullbeholdning man hadde.

Selv den amerikanske dollaren som i lang tid har vært verdens sterkeste valuta klarer ikke å holde på kjøpekraften sin over tid. Over 100 år har dollaren tapt ca 95% kjøpekraft mot konsumvarer og over 99% av kjøpekraften sin mot eiendeler man virkelig vil eie, som f. eks bolig. Alle andre fiat valutaer har i denne perioden enten tapt seg stort mot dollaren eller kollapset fullstendig. De fleste mennesker tar stor skade av dagens fiat pengesystem, men det store paradokset er at omtrent ingen er engang klar over at de har dette problemet. Det er et kollektivt kunnskapshull som eksisterer i samfunnet.

Neste gang noen påpeker ulike grunner til at vi har prisvekst, vet du nå at det er økningen i pengemengden som er hovedforklaringen på at vi har en generell prisvekst og at det er fiat pengene vi bruker i dag som muliggjør dette.

Kilder: 1. https://www.gullerpenger.no/hvorfor-gull/norge-i-grafer/

