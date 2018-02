Et minnesmerke til begeistring, ettertanke og besvær

I 2001 ble «Minnegangen» på Arkivet avduket, med navn på 3545 norske menn og kvinner fra Agder som satt i fangenskap under 2. verdenskrig. Da nye ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter åpnet 1. februar, skrev Magne Haugland på kronikkplass i Fædrelandsvennen at noen av fangene i «Minnegangen» ble dømt i rettsoppgjøret etter krigen og at besøkende dermed har blitt «lurt».