Det er med stor frustrasjon vi i Motvind – folkeaksjonen mot vindmøller i Birkenes leser sakspapirene og begrunnelsen til innstillingen.

Kommunedirektøren skriver at: «Usikkerheten rundt inntektene fra vindkraftverket er betraktelig redusert.»

Dette er en oppsiktsvekkende uttalelse, mener vi.

Stortinget har riktignok vedtatt en produksjonsavgift for landbasert vindkraft på 1 øre/kwh. Men departementet har ikke avgjort hvordan utbetalingene til kommunene formelt og praktisk skal avgjøres. Det er heller ingen formell avklaring fra departementet om produksjonsavgiften er i overenstemmelse med EØS-avtalen. Motvind betrakter derfor størrelsen på beløpet som tilfaller kommunen høyst usikker.

Det står videre å lese i sakspapirene: «Kommunedirektøren kan ikke med sikkerhet si hva en eventuell eiendomsskatt på anlegget vil bli.» Det har hun etter Motvinds synspunkter helt rett i.

Trond Harstad. Foto: Jarle R. Martinsen

Saken er nemlig den at det vurderes nå i departementet om eiendomsskatten skal tas med i kommunenes skatteutjevning. I Birkenes sitt tilfelle er vi blant de kommuner som årlig mottar skatteutjevningsmidler.

Effekten av eiendomsskatt og produksjonsavgift fra vindturbiner vil for Birkenes bli redusert dersom de blir tatt med i skatteutjevningen.

Motvind vurderer direktørens saksutgreiing om økonomi til å skape mer usikkerhet enn avklaring.

I et regnskap skal det være en inntektsside og en utgiftsside. Motvind er selvsagt innforstått med at et vindkraftverk vil medføre noe inntekter, men vi savner en tydelig opplisting av utgifter og et eventuelt redusert inntektspotensiale for kommunen. Det er kritikkverdig av direktøren å ikke gjøre rede for dette.

Her er noen eksempler som Motvind vil anføre:

· Kommuneadministrasjon og politikere vil ved utbygging måtte bruke mye tid og ressurser på vindkraftverket og konsekvenser rundt dette:

- Kommunen er støymyndighet.

- Kommunen er ansvarlig for folkehelsen.

· Mindre sannsynlig at folk vil bosette seg i områdene som er eksponert for støy og visuell forurensing fra vindkraftverket.

· Sterkt reduserte muligheter for naturbasert næring.

· Reduserte eiendomsverdier for mange naboer.

Motvind er også svært skuffet over vår direktør som kun skriver om verdier i forhold til mangel på penger.

Vi mener at andre verdier er vel så viktige for at folk skal få et godt liv. Naboene til det påtenkte vindkraftverket har krav på et godt liv, ikke en stadig tilbakevendende trussel om at vindkraftsaken skal opp igjen. Saken har vart i mange år nå.

30.4-2013 var første gangen det ble søkt om konsesjon for vindkraftverket i Birkenes. Mange har lidd altfor lenge. Vindkraft har gått ut over folks livskvalitet. Folk føler at det er respektløst og knusende for dem som vil miste verdien av sin eiendom og trolig utsettes for helseplager for en sum penger som er til berikelse for noen få. Spesielt sårende føles det at kommunedirektøren aldri har tatt kontakt eller kalt inn til et møte for å lytte til deres livssituasjon.

Et annet punkt som direktøren henviser til i sin saksfremstilling gjelder konsesjonær RWE.

«Kommunen har fått en rekke nye og til dels svært viktige innspill som kaster nytt lys over vindkraftsaken», skriver kommunedirektøren. Saken er den at RWE har behov for å søke om ytterligere frist for idriftsettelse til 31.12-2024.

Motvind håper imidlertid at de folkevalgte på kommunestyremøtet 24. mars setter en endelig sluttstrek for RWE sitt engasjement i kommunen.

Etter Motvinds mening har RWE på ingen måte holdt sine forpliktelser overfor kommunen. Vi har en rekke eksempler på det:

· RWE har trukket seg fra den opprinnelige tilleggsavtalen som de la frem for kommunestyret i 2020.

· RWE har trukket seg fra planene om ny Senumstad bru.

· De har fortsatt ingen avtale på hvordan de skal komme seg over Tovdalselva.

· MTA planen er ikke fullført.

· Naturmangfoldsrapporten er fortsatt mangelfull.

· RWE har ikke underskrevet avtale med kommunen om kompensasjon for evt. bortfall av eiendomsavgift.

Motvind savner et kritisk blikk fra direktøren på RWE sitt engasjement .

Det virker svært spesielt å anbefale at RWE nå igjen skal søke om utsatt idriftssettelse.

Det jobbes på flere fronter på nasjonalt plan gjennom interesseorganisasjoner for å sikre kommuner som er vertskommuner for vindkraft større andel av verdiskapningen som kraften gir.

Det foreslås blant annet at utbygger bør betale en miljøavgift knyttet til ulempene for befolkningen og miljø som virksomheten innebærer. Denne avgiften bør komme som en kompensasjon til de lokalsamfunn som stiller sine naturressurser til disposisjon og opplever ulempene det innebærer. Nytt konsesjonssystem ventes å være på plass i løpet av 2023. Dersom et vindkraftverk blir planlagt etter nytt konsesjonssystem vil kommunen ha mye mer innflytelse på planlegging, beliggenhet og det vil bli tatt mer hensyn til mennesker og natur.

I tillegg vil man være sikker på at kommunen får ta del i alle eventuelle fremtidige kompensasjonsordninger og man vil ha mulighet til å fremforhandle en bedre og mer konkret avtale med utbygger enn det tilfelle er nå med RWE.

Selv om vi i Motvind selvsagt ønsker at det aldri blir vindkraftutbygging i Birkenes, håper vi at også tilhengere ser at kommunen vil tjene på å si nei til utsettelse nå.

Oddeheia og Bjelkeberg-alternativet må skrotes for all fremtid.