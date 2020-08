– Julegada er et utmerket eksempel på samskaping. Det samme er den fantastiske utviklingen av Ressursen på Hunsøya – stedet der folk kan komme og kjenne på at det er bruk for dem, skriver kronikkforfatterne. (Bildet er fra Julegada i Vennesla i 2018.) Foto: Boligfoto Agder / Per Arne Kvams