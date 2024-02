En ny rapport fra Fremmedspråksenteret viser at tilbudet i fremmedspråk i Agder-skolen ligger langt bak det nasjonale snittet. Kun 17 prosent av elevene går på en ungdomsskole som tilbyr både fransk, spansk og tysk. Snittet på landsbasis er omkring 50 prosent.

Særlig franskfaget har kommet inn i en negativ spiral, og spesielt på ungdomstrinnet.

Kristiansand er en av Norges største byer. Kommunen har godt over 100.000 innbyggere. I dag er det bare to offentlige ungdomsskoler som tilbyr fransk på 8. trinn.

Oddemarka... Foto: Erlend Olsbu

... og Fiskå var de eneste offentlige ungdomsskolene i Kristiansand som tilbød fransk fra 8. klasse høsten 2023. Foto: Heida Gudmundsdottir

Vi kunne ha skrevet side opp og ned om betydningen av fransk i handel- og næringsliv, eller innen internasjonale organisasjoner. Eller om den voldsomme veksten til fransk på det afrikanske kontinentet.

Vi nøyer oss med å si at en by som Kristiansand og en flerkulturell region som Agder har et ansvar for at verdensspråket fransk forblir et sentralt utdanningstilbud til elevene i landsdelen. Ingen kan være bekjent med dagens situasjon.

Rektorer, avdelingsledere, skolesjefer – vi må sette oss ned sammen for å diskutere ny styring av fransken i Agder!

Agder er en av landets mest eksportorienterte regioner, men er altså i ferd med å miste framtidig kompetanse i et av Europas viktigste og et av verdens raskest voksende språk. Det til tross for at Regionplan Agder 2030 slår fast betydningen av internasjonalt samarbeid for å profilere landsdelen utad.

I fjor ble Agders Europakontor i Brussel gjenopprettet for å styrke Europa-satsingen. Samme år var daværende varaordfører Erik Rostoft i Frankrike og feiret 50-årsjubileum for vennskapsby-forbindelsen mellom Kristiansand og Orléans. Der betonte han betydningen av utveksling av ungdom og studenter for økt språk- og kulturforståelse.

Men hjemme i Agder er det altså stadig færre ungdommer som får mulighet til å lære seg fransk.

Det har utviklet seg en tospråksmodell i ungdomsskolen i Agder. Denne modellen er i økende grad basert på spansk og tysk. Fransk er på vikende front. Om lag 63 prosent av ungdomsskolene her i landet tilbyr fransk. Tilsvarende tall for Agder er kun 26 prosent.

Er det da slik at elevene i Ager rett og slett ikke vil lære seg fransk?

Nei. Rapporten fra Fremmedspråksenteret viser at blant de skolene i Agder som tilbyr fransk, er rekrutteringen på om lag 20 prosent. Det er på høyde med det man ser ellers i landet. Dette er det samme som fransklærere og fagmiljø i fylket rapporterer.

Det er interesse for faget. Og det gjøres mye godt arbeid i fylket for å promotere fremmedspråkene. Rett før jul skrev Fremmedspråksenteret, KKG og UiA under en avtale med tittelen «Regional språksatsing Agder».

Avtalen inneholder seks konkrete punkter for å promotere fremmedspråkene i fylket, inklusive rekrutteringstiltak. Men for at rekruttering skal ha effekt, må skolene faktisk tilby faget. Det er mange steder ikke lenger tilfelle for fransk.

Vi er overbevist om at ingen rektorer legger ned fransk med lett hjerte og at ingen politikere ønsker denne utviklingen. Vi tror at alle ønsker best mulige utdanningsmuligheter til ungdommen. Dagens situasjon er etter alt å dømme et resultat av lokale beslutninger ved hver enkelt skole.

Heldigvis finnes det løsninger, og vi tror ikke det krever store ressurser i form av penger. Det er til sist antall timer undervisning som koster, ikke antall språk – forutsatt at man har lærerkompetansen tilgjengelig. Det som kreves er samhandling, både mellom skolene selv og mellom det politiske nivået og skolene.

Vi har hatt gode modeller for samarbeid om fremmedspråk tidligere der elever fra flere skoler møttes for å få opplæring i fransk. Det er heller ikke mangel på fransklærere i regionen. Vi må bare skape trygghet på at det satses på fransk.

Vi kan se for oss at skolene som ligger i nærheten av hverandre tilbyr fransk, slik at en lærer kan ha franskgrupper på flere skoler om nødvendig. Med god planlegging vil det også være mulig at en fransklærer fra videregående skole underviser på ungdomstrinnet som en del av sin stilling.

Med samarbeid er det trolig at flere skoler vil kunne tilby alle tre fremmedspråkene. Og hvis man ikke klarer å tilby mer enn to språk, hvorfor ikke bli enige om en arbeidsfordeling, der enkelte skoler tilbyr spansk og tysk, og andre fransk og spansk eller fransk og tysk? Fransk og spansk er tross alt ikke det samme, selv om begge er romanske språk.

Det skulle det være fullt mulig å reversere den negative trenden. La oss håpe at rapporten fra Fremmedspråksenteret byr på lystigere lesning for oss i Agder neste år.

Rektorer, avdelingsledere, politikere: Hva sier dere?