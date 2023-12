Det norske datatilsynet har ilagt Meta tvangsmulkt på en million pr. dag fordi forbudet mot adferdsbasert markedsføring på Facebook og Instagram ikke følges.

Datatilsynene i Europa følger etter og strammer nå til, og Meta prøver å komme lovgivningen i forkjøpet. Med et tjuvtriks prøver de å få brukernes samtykke til å fortsette sin ulovlige innsamling av personopplysninger. Datatilsynet antyder at dette er ulovlig.

Det ene valget du får, er at du kan fortsette å bruke FB «gratis» mot at du gir FB full rett til å samle opplysninger om deg og spisse sine annonser mot deg. Du gir altså fra deg et personvern som er garantert i Grunnloven. Det andre valget er å betale til ett av verdens største selskaper for å slippe annonser og masseinnsamling av dine persondata. Du skal altså betale Mark Zuckerberg for en lovbeskyttet rettighet! Han er stifter av Facebook og god for 118 milliarder dollar i 2023, ifølge Forbes.

Dette skjer samtidig med at det viser seg at FB sensurerer pro-palestinske innlegg. I Klassekampen 6. november sier Amnesty at Facebook-eierne Meta fremmer hatefulle ytringer om jøder og muslimer – og samtidig sensurerer støtte til Palestina. Artikkelen viser til en rekke eksempler på sensur av Facebook og Instagram.

Valget bør være klart: Slett kontoen din.

Problemet er ikke så enkelt for mange. Facebook har lenge blitt sett på en slags nøytral og gratis plattform der du kan dele bilder og informasjon med dine venner. Alle typer offentlige og private instanser bruker FB. Mange organisasjoner, aksjonsgrupper og enkeltpersoner er avhengig av FB i sitt politiske arbeid. Selv de mest revolusjonære lever på Zuckersbergs nåde. Når som helst kan Meta sensurere og slette sider på FB.

All din aktivitet på Facebook, som til hver eneste «like»-klikk, registreres.

De fleste har hatt et ubevisst forhold til dette. Facebook samler alle data om ditt privatliv og legger det inn i en skjult database som heter «Hive» der dataene blir analysert og solgt videre til høystbydende. Du får aldri innsyn i disse dataene.

I desember 2016 fikk Facebook en forespørsel fra den belgiske matematikeren og databeskyttelsesaktivisten Paul-Olivier Dehaye. Han ønsket å få utlevert alle dataene som Facebook hadde samlet inn om ham. Dehaye måtte etter hvert bringe saken inn for den irske databeskyttelsekommissæren (Facebooks europeiske hovedkvarter ligger i Irland, av skattemessige årsaker).

I mars 2018, femten måneder etter å ha sendt anmodningen, mottok Dehaye endelig en e-post fra Facebooks «Private Operations Team». Han fikk vite at informasjonen han var ute etter, «ikke er tilgjengelig gjennom selvbetjeningsverktøyene våre», men var lagret i Hive, Facebooks «registreringsområde» der informasjonen lagres til «dataanalyse» og holdes atskilt fra «databasen som driver Facebook-siden». Bedriften insisterte på at det ville skape «enorme tekniske utfordringer» å få adgang til disse dataene. «Disse dataene», skriver bedriften, «brukes altså heller ikke direkte i forbindelse med den offentlige Facebook-siden som brukerne opplever».

Det betyr at Facebook har innsyn i alt i ditt liv: din seksuelle orientering, etnisitet, religiøse og politiske holdninger, lykkefølelser, utdanning, bruk av vanedannende stoffer, alder og kjønn – og ditt nettverk. All din aktivitet på Facebook, som til hver eneste «like»-klikk, registreres. Dette kan også kobles opp mot annen aktivitet du driver på nettet som nettsider du besøker. De manipulerer dine følelser og forutser din adferd.

Overvåkingskapitalismen utnytter kynisk menneskenes behov for å bli anerkjent og sett. De bruker metoder som er avhengighetsskapende for å holde oss på skjermen flest mulig timer av døgnet.

Dette er overvåkingskapitalismens forretningsmodell. De lever av å overvåke vårt privatliv. Flere vil nå forstå det og slette kontoen sin. Dermed blir det færre og færre som får den nyttige informasjonen.

Jeg mener vi må diskutere alternativer. Det er ikke umulig at FB vil stenge ned i Europa fordi deres forretningsmodell er under press. En dag kan vi oppleve at alt er borte.

Kommunikasjon bør skje på en annen måte enn gjennom sosiale medier. Det skjønner de fleste når de prøver å lese kommentarfeltene på FB. Sosiale medier gjør oss til dårligere mennesker, skriver Jaron Lanier i boka «Ti argumenter for å slette sosiale medier nå».

E-post-lister er et alternativ. Å lage blogger et annet. Den muntlige og personlige kontakten er viktig i politisk mobilisering. Og bruk heller mer av tida på å fordype deg i bøker, gå på fysiske møter og gå i demonstrasjoner enn å bruke tida på sosiale medier. Eller ta en tur i skog og fjell. Lev mest mulig kobla fra nettet.