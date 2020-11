«Da Kjerkhol ble anklaget for trakassering brukte hun nesten de samme ordene som Giske har brukt, at det ikke var hold i anklagene og vanskelig å forsvare seg mot, men slapp unna med det», skriver artikkelforfatteren. Bildet viser Ingvild Kjerkhol på talerstolen under fylkesårsmøtet i Trøndelag Ap, der hun etter mye dramatikk ble valgt til fylkesleder. Foto: NTB