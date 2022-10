Byt ut formuesskatten med arveavgift!

Ap bruker den franske stjerneøkonomen Thomas Piketty som belegg for å beholde formuesskatten, men nevner ikke at Piketty var like opptatt av virkningen av arveavgift da han i sin bok Kapital og ideologi for et par år siden tok til orde for et ideologiskifte i retning av større utjevning.