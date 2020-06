Den nye uordens tidsalder

Beslutninger som tas i denne globale megakrisen vil fundamentalt forme verden for kanskje flere tiår fremover, mener Carl Bildt om koronapandemien. Bildet er fra FNs hovedformsamling. Foto: NTB Scanpix

5. mai arrangerte Kristiansand kommune sammen med Europarådet, Cultiva, Arkivet freds- og menneskerettssenter og Kilden en feiring av 70-årsjubileet for Den europeiske menneskerettskonvensjon. Her er et oversatt utdrag av talen som tidligere statsminister i Sverige, Carl Bildt, holdt ved den anledning.