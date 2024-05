Trafikken må kunne håndteres godt (det bør ikke være køer; en rimelig god fart må kunne holdes; energiforbruk for trafikken betyr noe). Ulykkesrisikoen må være lav (antallet drepte og hardt skadde skal ned). Vedlikehold må kunne foretas effektivt, helst uten å hindre trafikken (vinterdrift kan ha sine egne utfordringer). Investeringene bør holdes nede (generelt er det viktig å få mye for pengene; blir det svært dyrt, er det negativt for både samfunnsøkonomi og brukere; store investeringer gir store klimagassutslipp fra anleggsfasen, det kan være ødeleggende både for Norges klimaregnskap og prosjektets muligheter for å være klima-akseptabelt). Natur må bevares.

Først: Er den nye veien på strekket fra Kristiansand til Mandal en god løsning? At punkt 1, 2 og 3 er dekket, må en kunne si. Men for 4 og 5 er det verre. Trafikkutviklingen på ny vei versus gammel viser det, og dessuten er det forbrukt mye natur.

Økonomisk kan det naturligvis sies at staten burde dekket mer og bompengene mindre. Men når det er som det er, og mange trafikanter synes det er for dyrt å bruke veien, kan den klart være bygget for dyrt. Byggingen har i så fall også gitt mer klimagassutslipp enn nødvendig, og tatt mer natur enn nødvendig.

Kapasitetsmessig er veien langt over hva trafikken tilsier: 2023-tall for bruk er under 8000 kjøretøy per døgn på nyveien pluss ca 6000 på den gamle. Det er langt opp til veivesenets standardterskel for firefelts vei, en mindre vei hadde fungert svært nær like bra for trafikantene nå. Lavere kostnader hadde ført til lavere bomtakster som hadde gitt mer overflytting fra gammel vei til ny, men fortsatt godt innenfor kapasitet.

Veikapasitet er forresten heller ikke noe som er hogd i stein. Noe lavere hastighet enn 110 km/t gir mer kapasitet enn 110. Og når kjøretøy med enda bedre automatikk for fart og avstand blir utbredte, vil det ifølge beregninger bli opp til tre ganger så mye kapasitet som nå på grunn av den kortere avstanden mellom dem.

Så alt med seg: At trafikken noen gang vokser til i nærheten av kapasitet, kan jeg ikke se for meg. Selv om jeg ikke ser så negativt på økning i bil- og busskjøring, tenker jeg at veien er bygget for ei framtid som aldri kommer.

Hva betyr dette for veien videre? Til Lyngdal er løpet muligens kjørt, selv om behovet er noe lavere enn gjennom Søgne. Det er skikkelig uheldig, for firefelts vei til Lyngdal er enda mer «hvit elefant» enn det som er bygget.

Videre til Ålgård må det absolutt være mulig å få til en mer nøktern løsning – slik også nylig utgitt Nasjonal Transportplan viser retning for. Ingen av delstrekkene har nå mer enn 9300 kjøretøy per døgn, ifølge Statens vegvesen (se figur), mesteparten har mye lavere.

Å balansere alle kravene til en god vei, ref. punktene ovenfor, må ha flere alternativer enn firefelts motorvei med fartsgrense 110, når trafikken er under 10.000 kjøretøy i døgnet. Også sikkerheten kan løses godt med mindre vei, for eksempel tre felt med midtdeler og skiftevis forbikjøring, samt noe lavere fart. En enklere vei kan gi tap på punkt 1 til 3 som er små til ingenting, mens gevinstene på punkt 4 og 5 kan være virkelig store.

Det kan også bli bedre utnyttelse av jernbanen enn nå, som ren godsbane. På ett spor har den da mye mer kapasitet enn ved blandet bruk. Klimagevinsten fra drift er ikke overveldende, for også gods på vei vil bli elektrifisert om noen år. Men det kreves mindre investeringer å utnytte Sørlandsbanen bedre på den måten, og veitrafikken blir redusert med flere ganger så mange lastebiler som de (el)bussene som trengs. (Det kan fortsatt gå persontog nær Stavanger og fra Kongsberg til Oslo.)

(For togentusiastene: Investeringer for å få Sørlandsbanen dobbeltsporet, og dermed gi plass til både gods- og persontog, er så enormt store at det vil ødelegge også klimaregnskap. Vi er rett og slett ikke nok folk på Sørvestlandet til at det kan komme godt ut.)

En annen god idé mener jeg er å kreve at veier som ikke lenger gjør god nytte når man bygger nye, utrangeres og tilbakeføres til naturen (det kan for eksempel gjelde på Kvinesheia). Kostnaden ved det hører hjemme i ny-vei-prosjektet, som et insitament til å få vurdert hele bildet.

For nettopp det trengs: hele bildet. Besluttende myndigheter har for lenge konsentrert seg om punkt 1 til 3 i oversikten ovenfor, og akseptert høye investeringer for å få det til. Å legge god (og nødvendig) vekt på punkt 5 henger sammen med et annet syn på nr 4. Vi er i en endringsfase for dette nå, men kanskje går det fortsatt for langsomt. De langsiktige konsekvensene av å ikke la nr. 4 og 5 veie inn med alt de innebærer, er dessverre veldig store. Å se skikkelig på mer nøkterne alternativer kan spare både samfunn og innbyggere for store utgifter, samtidig som natur og klima tas bedre vare på. Hele E39 til Ålgård a la Grauthelleren – Holum er ikke velvalgt. Hvite elefanter i flokk er skummelt.