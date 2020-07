– Vårt eget energiselskap, Agder Energi er involvert i flere elektrifiseringsprosjekter i regionen, blant annet er det startet opp et prosjekt sammen med Kristiansand havn, skriver Høyre-politiker Ingunn Foss. Bildet er fra Kristiansand havn under åpningen av Europas største landstrømanlegg, og Norges første for cruise-skip. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix