Vi vet hva vi har, og vil ikke miste det!

– Festival-Norge er hardt rammet og det får store konsekvenser for alle som har en stor del av årets inntekter i sommermånedene, skriver hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet i Agder fylkeskommune. Foto: Sondre Steen Holvik

Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet er svært bekymret for kulturlivet i Agder i kjølvannet av Koronapandemien. Vi vil spesielt påpeke at kompensasjonsordningene for kulturlivet ikke ser ut til å treffe flere av de viktige og godt innarbeidede festivalene i vårt fylke.

