Derfor er det på høy tid å tenke nytt om forbruk, og vi i Norge har et spesielt ansvar. Skulle vi vært normen for klodens innbyggere ville datoen rykket frem til 12. april, og vi ville hatt behov for 3,6 jordkloder. Hvordan kan vi leve gode og levende liv på en planet?

Vi må definitivt tenke nytt om forbruk. På engelsk finnes det en huskeregel med tre R´er: "Reduce - Reuse - Recycle. In that order." Altså: Redusere, gjenbruke og resirkulere - i den rekkefølgen. Noen kloke hoder har utvidet denne modellen til hele 8 R´er, og kanskje de kan bidra til samtalen i lunsjen eller rundt middagsbordet:

Refuse - Stopp opp Noe av konsumet vårt er helt klart unødvendig, og ting vi ikke trenger. Hva dette er vil selvsagt være forskjellig fra person til person, men alle kan finne noe her. Så er det ikke nødvendigvis lett. Hvert år brukes det milliarder av kroner på markedsføring og reklame. Behovene må holdes ved like, og gjerne økes. Her er det behov for en motbevegelse. Hva er nok?

Reduce - Reduser Reduksjon av forbruk er i utgangspunktet helt teknologinøytralt, selv om også teknologi kan gi oss mindre forbruk av energi og ressurser. Elbiler er mer energieffektive enn bensin- og dieselbiler. Dessverre er det ofte slik at reduksjon spises opp av vekst og økt etterspørsel, så reduksjonen må være reell. I global sammenheng er de aller fleste i Norge "styrtrike", og vi kan ha mye å hente på et enklere liv. Endre fokuset fra levestandard til livskvalitet. Være opptatt av hvordan vi har det, foran hva vi har. Forbruk og livskvalitet henger kanskje sammen i starten, men det skal ikke så mye til før det skiller lag.

Reuse - Gjenbruk Det kommer stadig nye løsninger for gjenbruk, enten vi kjøper brukt eller låner av andre. Kanskje er det også mulig å finne ny bruk av gamle ting? Gamle klær kan fort komme på moten igjen, og vaffelhjernet etter bestemor egner seg jammen også på bål!

Vi trenger nye historier, og at forbruket ikke blir så definerende for hvem vi er.

Repair - Reparere I Kristiansand har Framtiden i våre hender og Marte Ulltveit-Moe fra MDG lagt ned mye arbeid for å markedsføre reparatørene i byen. Marte har til og med en egen blogg: Reparatørene kommer! Å skifte for eksempel glidelås i en jakke i stedet for å kaste den er et skikkelig vinn-vinn-prosjekt: Du får beholde jakken din, du støtter opp om lokalt næringsliv og du sparer energi og ressurser for oss alle.

Regift - Gi videre I stedet for å kaste ting, så kan du gi de videre. Enten til organisasjoner eller enkeltpersoner. På den måten kan andre få nytte av noe du selv ikke bruker. Flere nett-tjenester har gjort dette mye enklere. En slik gave-økonomi kan kanskje spre seg til tjenester også? Det vil kanskje ikke flytte på datoen for forbruk, men vil gi veldig mange økt livskvalitet.

Recover - Ta vare på Vi har en knapphet på ressurser, og derfor er det viktig at vi tar vare på dem vi har skaffet oss. Både ved at vi tar godt vare på dem, og ved at de ikke forsvinner ut av kretsløpet. I årene fremover må vi finne smarte løsninger der dette punktet kobles mye tettere på gjenbruk. Dette punktet rommer også det som på engelsk kalles "upcycling" - kanskje kan litt modifisering gjøre at tingene kan brukes enda lenger? Eller brukes til andre ting?

Recycle - Resirkulere Nesten til slutt kommer resirkulering. Her går det med både energi og ressurser, så dette er siste trinnet i tankerekken. Samtidig er det et veldig viktig trinn, da vi jo selvsagt ikke ønsker at ressurser skal forsvinne ut av kretsløpet. Vi er blitt rimelig gode til å gjenvinne bokser og flasker (92% ifølge årsrapporten til Infinitum). Noen klesmerker har også pant på klær, men her er det lang vei frem. Vi trenger også gode livsløpsanalyser for å gjøre det enklere å ta beslutning om når en for eksempel skal skrote den gamle bilen, og så bytte den ut med en elbil.

Rethink - Tenk nytt Kanskje kan punktene over gjøre at du kan tenke litt nytt om forbruk? Et bevisst forhold til forskjellen mellom levestandard og livskvalitet kan være en god start. Det er jo ikke nødvendigvis slik at jo mer du har, jo bedre har du det. Du er ikke alene hvis du har følt deg som en vaktmester i eget liv; med en sykkel som er punktert, og ski som skulle vært glidet. En kjøkkenmaskin som ikke virker, og ting du ikke finner i alle de andre tingene. På engelsk har de også ordet "stuffocation", som vi kanskje kunne oversatt med "kvelt av alle tingene".

Reklamen gjør også at det er lett å låse seg fast i samme "lag". Velge mellom forskjellige merker. For eksempel typer av brus, mens det beste valget er vann. Eller at fokuset er på bilmerker, mens det råeste valget er å gå over til elsykkel! Da vil du bruke bare 1% av både ressurser og energi.

Vi trenger nye historier, og at forbruket ikke blir så definerende for hvem vi er. Hvordan vi har det er kanskje ikke så lett å måle, men både kloden og vi ville tjent på at vi ble mer opptatt av det. Hva er det som gjør at du kjenner deg levende? Jeg tipper det er flere som kan huske sitt første kyss, enn den første t-skjorta som ble kjøpt med egne penger. Naturopplevelser, mestring, relasjoner og mye annet kan du få masse av nesten helt uten forbruk. I stedet for at vi stadig skal konsumere så har jeg en drøm om at vi skal se gleden i nøysomheten (tale av. Fridtjof Nansen i 1921), og dermed konsumindre.

Får du noen nye ideer av disse stikkordene? Skal vi satse på mai neste år? Blir du med å konsumindre?

