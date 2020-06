Likestilling i koronatider

Et virus kom, og alt ble forandret. Mennesker dør, mennesker mister jobben, økonomien raser sammen. Vi går i frykt for å bli syke eller for å smitte andre.

Adriana Ruiz

Med sin usynlighet har viruset tatt over vår hverdag, endret våre vaner og endret våre perspektiver.

Tiltakene som har blitt nødvendige å innføre for å begrense spredningen, har påvirket økonomien. De har ført med seg nye dimensjoner av ubalanser og nye mispraksiser til hverdagen vår. Som i alle kriser, er det de som var dårligst stilt i utgangspunktet som blir hardest rammet.

Rapporten fra UNFPA påpeker at denne pandemien gjør eksisterende ulikheter enda verre - spesielt for kvinner og jenter. Krisetider er hovedsakelig farlige for dem som befinner seg i en sårbar situasjon, og kvinner i voldelige forhold er blant disse. Det er derfor FNs generalsekretær, Antonio Guterres, oppfordret myndigheter verden over å sette kvinners sikkerhet først når det reageres på denne krisen. Spørsmålet da er: Har de gjort dette? Har alle tiltakene vi har gjennomført for å begrense spredningen av dette viruset, hatt en likestillingsintegrering i seg?

Rapporten «Gender-related killing of women and girls» forteller oss alt: Over 58% av kvinner som blir drept, blir drept av et familiemedlem. Det vil si at for mange kvinner, så er et hjem potensielt det farligste stedet i verden.

Det er mange land som har blitt nødt til å stenge krisesentrene på grunn av koronasituasjonen. I Norge holder vi dem heldigvis fortsatt åpne. Det er jeg glad for! Utfordringene er at mange som trenger dem, ikke er klare over at det finnes et tilbud for dem i disse dager. Det kan også være en utfordring å klare å komme seg dit. Anbefalingene fra krisesentrene er at man bør ringe før man ankommer. Det sørger for at ansatte kan iverksette de smittevernsrutinene som er i tråd med anbefalingene fra myndighetene. Min bekymring er i hvilken grad dette vil skape enda en hindring for de som trenger hjelp til å komme seg dit.

Kan vi virkelig sette oss i skoene til en person som bor i en liten leilighet og som befinner seg i et voldelig forhold? Vedkommende har kanskje ikke bil til disposisjon, og må stresse for å finne ut om bussen går i disse koronatider. Kan vi forestille oss hvordan denne samtalen vil forløpe – uten at noen andre oppdager det?

Land etter land har meldt om en kraftig økning i antall hendelser knyttet til vold i nære relasjoner. I majoriteten av disse er det kvinner som opplever volden. Enkelte land har til og med innført kodeord for å melde om fare. Uber har med sin teknologi inkludert i appen at ofre for vold i nære relasjoner på en trygg måte kan bestille en gratis reise til et krisesenter.

Covid 19 er en alvorlig pandemi, og det jobbes hardt for å slå den ned. Vold mot kvinner er også en pandemi. I 2013 ble det av WHO erklært som et alvorlig folkehelseproblem som påvirker over 35 % av kvinner verden over.

Vi kjemper mot dette viruset ved å holde avstand, og holde oss hjemme. For mange er dette også en risikosport. De er med på dugnaden for å stoppe spredningen, og de kjemper mot viruset mens de risikerer sitt eget liv. For hjemmet er tross alt ett av de farligste stedene de kan befinne seg.

Nå som smittekurven begynner å flate ut, kan vi komme litt tilbake til normalen. Krisepakkene for å redde økonomien, næringslivet, og reiselivsnæringen har begynt å komme inn. Det applauderes fordi det er nødvendig. Mine spørsmål er: Når kommer krisepakkene og tiltakene for likestilling? I hvilken grad vil evalueringen av håndtering av koronatiden ha likestillingsperspektiv? Dersom alt stenges ned på nytt, hvordan kan vi sørge for at det ikke går på bekostning av kvinners psykiske, og fysiske trygghet? Og hvordan kan vi bruke dagens teknologi til å skape brukervennlige løsninger som bidrar til å skape trygghet?

Likestilling er ikke lett å få til. Det krever målrettet, konsekvent arbeid og samarbeid på tvers av fagfelt og institusjoner. Det krever bevisstgjøring, og synlighet. Likestillingsaktivister verden over arbeider for å belyse hvor alvorlig situasjonen har blitt for mange kvinner som må holde seg hjemme. Nå er tiden inne for at denne saken blir hørt.