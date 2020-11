KMV-tomta i Kristiansand gir en fantastisk og bærekraftig mulighet for en havneløsning som omfatter gods- og passasjertrafikk via ferje samt en containerhavnløsning knyttet direkte opp til jernbanespor, skriver innsenderne. Skissen fra konsulentselskapet Asplan Viak viser en mulig løsning for konteinerhavn på KMV-området. Foto: Marin Castberg/Asplan Viak