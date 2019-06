Bedre veier er aller viktigst

Det er gode grunner til å være bekymret over at den samlede bompengebelastningen kan bli for tøff, også på Sørlandet. Samtidig må vi erkjenne at det neppe er realistisk å gjennomføre det samferdselsløftet vår landsdel står foran, uten noen form for brukerbetaling.