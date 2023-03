Behovet er tre oljefond

Noen ganger forstår man at det faktisk vil være umulig å nå målet i tide. FNs 17 bærekraftsmål som ble vedtatt i 2015, har en uttalt mållinje i 2030. Vi er altså over halvveis i tid. Men akkurat nå ser det ut som vi på mange områder er kommet kortere enn hvor vi sto før vi fikk pandemien for tre år siden.