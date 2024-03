Lagidrett og konkurranse preger aktiviteten i dagens flerbrukshaller.

Det bygges flere og flere idrettsanlegg, men en oppnår ikke mer aktivitet. Tildeling av spillemidler til anlegg de siste 10-15 årene har ikke gitt noen effekt i økt idrettsdeltakelse, nærmest det motsatte. Det er frafall i den organiserte idretten. Vi har bygd flerbrukshaller i Norge i lang tid, og de bygges stort sett på samme måte nå som for hundre år siden. Mange barn og unge ønsker aktiviteter som de ikke finner i den organiserte idretten. Dessverre gjenspeiles ikke dette i kommunenes og fylkeskommunenes etablering av aktivitets- og idrettsanlegg.

Unge har behov for mer lavterskel idrettsaktivitetstilbud, noe som kommer frem i ulike rapporter. I rapporten «Nabo» fra Nordisk Ministerråd (2019) fremkommer det at ungdommer opplever det problematisk at det ikke finnes mulighet for å drive med idrett som ikke er konkurransepreget. Dette poenget understøttes i en undersøkelse «Ung og Aktiv i Oslo» (2017), der ungdommens anbefaling blant annet er at kommunen først og fremst bør prioritere fritidshus for unge der de kan låne utstyr og teste ut nye aktivitetsformer med litt hjelp, uten forpliktelser om faste treninger eller konkurranser.

Petter Benestad nestleder i kultur- og idrettsutvalget i Kristiansand.

Det finnes en del helårstilbud for egenorganisert aktivitet i form av spesialanlegg som klatrehaller og skatehaller, men det er relativt få anlegg i Norge som tilbyr et mangfoldig aktivitetstilbud på ett og samme sted.

På bakgrunn av et økende behov og etterspørsel etter helårstilbud for egenorganisert aktivitet i Norge, har Universitetet i Sørøst-Norge ved Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving, gjennomført en mulighetsstudie på dette temaet. Utredningen er gjort på oppdrag for Tverga – ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge, og tar for seg utfordringer og muligheter for etablering av innendørs flerbruksanlegg for egenorganisert fysisk aktivitet.

Et av hovedfunnene i rapporten er at finansiering av slike prosjekter er komplisert, og at spillemiddelordningen synes å sette en del begrensninger på hvilke anleggstyper som bygges, siden retningslinjene i stor grad følger de organiserte konkurranseidrettenes behov. Dette legger føringer for hva som det gis støtte til, og hvor mye, noe som påvirker prioriteringene. For eksempel kan private initiativtakere (og eiere) møte utfordringer ved søknader om spillemidler, da de muligens ikke vil bli ansett som kvalifiserte for støtte.

Kommunene spiller en alt større rolle når det gjelder finansiering av idrettsanlegg. Men, selv om spillemidlene i realiteten utgjør knapt 1/5 av de godkjente kostnadene for større anlegg, og kommunene selv støtter med nesten tre ganger så mye, så legger kriteriene i spillemiddelordningen sterke føringer for hva som prioriteres lokalt.

Rapporten konkluderer blant annet med at det er behov for å justere retningslinjene for spillemiddelordningen, og at en bør forbedre reglene for bedre å inkludere og styrke støtten til innendørs flerbruksanlegg for egenorganisert aktivitet. Det er viktig at slike anlegg gis lik økonomisk støtte som anlegg for organisert konkurranseidrett, slik at det ikke oppstår strukturelle skjevheter som forplanter seg nedover i systemet.

GAME Arendal er vurdert til å ikke være støtteberettiget, og Arendal GAME Streethouse er ett av er fem caser for studien. Dette er et nasjonalt pilotprosjekt, og skal være et supplement til tradisjonelt idretts- og kulturtilbud. Sparebanken Sør-stiftelsen har bevilget 8 millioner til prosjektet, men finansieringen er ennå ikke på plass. En av utfordringene er at denne type anlegg ikke kvalifiserer for tilskudd fra de statlige spillemidlene.

I Kristiansand kan vi snart se til Arendal når de om ikke lenge åpner sitt nye Streethouse.

Bygging av flerbrukshaller for egenorganisert aktivitet kan brukes som et politisk virkemiddel for å forhindre utenforskap. Medvirkning fra de berørte barna og ungdommene er en av suksesskriteriene for at flerbrukshallene skal fungere etter intensjonen. Målet med GAME Arendal er at de skal forebygge ulike former for utenforskap.

Skal en lykkes med å etablere flere innendørs anlegg for egenorganisert aktivitet, må det skapes mer kompetanse i kommune og fylkeskommune for å bygge disse anleggene. Dette var en viktig grunn for at Venstre i forrige bystyreperiode foreslo, og fikk vedtatt, at bygging av denne type anlegg bør organiseres gjennom anleggskompetansen i idrettsetaten, og ikke som tidligere gjennom parkvesenet. For kommunene vil aktuelle spørsmål være hvordan en kan kartlegge behovene til de som ikke er organiserte, og hvordan en kan komme frem til en god driftsmodell.

Eksempelets makt er viktig når en skal få gjennomslag for og etterspørsel etter denne type innendørsanlegg. I Bergen bygde de det første anlegget i 2007. Det var en suksess, og kravet kom ganske raskt fra barn og unge i andre bydeler som ønsket samme tilbud. Nå har de tre haller i Bergen for egenorganisert aktivitet. Og i Kristiansand kan vi snart se til Arendal når de om ikke lenge åpner sitt nye Streethouse.