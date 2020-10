Jeg har de siste årene gått gjennom et dyptgripende perspektivskifte. Det har som konsekvens at jeg hører kirkens ord og forkynnelse annerledes enn jeg gjorde da jeg selv var prest. Nå hører jeg ordene som ikke-troende. Da hender det at jeg blir opprørt, særlig i gravferder, skriver kronikkforfatteren. Foto: Gorm Kallestad / NTB