Som Kong Harald løftet frem i nyttårstalen, er 2022 Frivillighetens år. Det frivillige Norge feirer oss selv og hverandre, alt hva vi har fått til og alt vi skal gjøre framover. Også frivilligheten har hatt vanskelige år under pandemien, og derfor har ulike lag og organisasjoner fått tildelt hver sin dag i løpet av året for å vise fram seg og sitt arbeid.

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold markerer Vår Dag i dag, med arrangement over hele landet. Vi benytter anledningen til å feire vår 70+2-årsdag, og stiller på Øvre Torg i Kristiansand med bursdagskake og show. FRI hadde nemlig 70-årsjubileum i 2020, men markeringen ble minimal på grunn av pandemien. Nå kan vi endelig feire ordentlig og inviterer til fest, selv om det ikke lenger er et helt rundt tall.

Nils H. Korsvoll. Foto: Privat

FRI starta som Det Norske Forbundet av 1948, først som del av det tilsvarende danske forbundet i 1950 og så som selvstendig organisasjon i 1953. Det generelle navnet kom av at homofili var stigmatisert og straffbart, og de tillitsvalgte fungerte også under pseudonym fram til Kim Friele ble leder i 1966. DNF-48, som er forkortelsen, jobba fram store seire for skeive i Norge, blant annet avkriminaliseringen av sex mellom menn som vi feiret 50-årsjubileum for den 21. april.

I 1992 gikk vi sammen med Fellesorganisasjonen for homofil bevegelse og Arbeidsgruppe for homofil frigjøring og ble til Landsforeningen for lesbiske og homofile (LLH), og i 2004 kom Skeiv ungdom til som frittstående ungdomsorganisasjon. Som ungdom ofte er var de forut på at den skeive familien er mer og større enn bare lesbiske og homofile, og i 2016 kom LLH etter og skifta navn til FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Vår historie, som del av den norske historien, vitner om hva frivillig arbeid og innsats kan oppnå. De siste sytti årene har vi gått fra fordømmelse og fengsel, først til toleranse og aksept, og så til anerkjennelse og feiring de siste tiårene. I dag har FRI over 4000 medlemmer nasjonalt, fordelt på 11 fylkeslag, og her på Agder er vi rett under 300. Vi arrangerer pride-festivaler stadig flere steder, vi lager gode, trygge møterom for skeive, vi er på råd med politikere og andre organisasjoner, og vi skriver i avisa. Alt vi har fått til kommer av frivillig arbeid og innsats opp gjennom årene, og rommet for og anerkjennelsen av dette i Norge.

Frivillig arbeid og organisering er viktig for homobevegelsen også internasjonalt. Siden skeive har vært og mange steder fremdeles er utenfor flertallssamfunnet og eksisterende samfunnsinstitusjoner har det vært opp til oss å organisere og mobilisere selv. Det er ikke tilfeldig at de store heltene i bevegelsen er nettopp aktivister, fra Marsha P. Johnson og Harvey Milk til vår egen Kim Friele. Derfor går en viktig del av FRI sitt arbeid ut på å støtte søskenorganisasjoner i andre land med deres arbeid og kamp, for å få gjennom endringene vi har fått til her.

Siden invasjonen av Ukraina og krigføringen som fremdeles pågår der har frivillige i mange land, også Norge men i enda større grad i naboland som Polen, Romania og Moldova, gjort utrolig mye for å hjelpe medmennesker på flukt. Igjen stiller frivillige og sivilsamfunn opp og sørger bidrar med utstyr, husrom og hjerterom.

Det gjør også FRI, hovedsakelig gjennom økonomisk støtte og bistand til lhbt-organisasjoner i Ukraina og nabolandene Polen, Slovakia, Moldova og Romania. Midlene går til transport, mat, huslys, medisiner og mer, og til å etablere trygge steder å være. Skeive er gjerne særlig utsatte i konflikt- og fluktsituasjoner da en i tillegg til å være på flukt fra krig i nye omgivelser kan møte fordommer, hets, hat og kanskje også vold på grunn av ens legning, kjønnsidentitet eller -uttrykk. Sammen med mange andre prøver vi å hjelpe i denne tragiske situasjonen.

Det er med andre ord fremdeles behov for FRI, og for andre frivillige organisasjoner og frivillig arbeid, selv om vi har fått til masse i Norge i 2022. Derfor skal Frivillighetens år ikke bare markere det som er, men også det vi skal drive med framover. Frivilligheten er en hjørnestein i det norske samfunnet, og vi håper vi alle vil være med videre, som frie og villige medmennesker.