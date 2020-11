UiAs helsefaglige og teknologimiljøer har et stort potensial når det gjelder å utvikle en fremtidsrettet Agdermodell for medisinstudenter. Samhandling mellom universitetets profesjonsstudier og den nye satsingens medisinstudier vil gi nye muligheter for alle parter, skriver kronikkforfatterne. Foto: Gorm Kallestad / NTB