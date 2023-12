Vi lever i et trygt og godt land. Barn leker i gatene og forventningsfullt gleder de seg til julegaver og aktiviteter. Mange steder i verden er hverdagen for barn konflikter, terror, krig, hardt barnearbeid og umenneskelig utnyttelse. De vil måtte betale prisen for dette i store deler av livene sine. Alt for mange barn opplever at andre kontrollerer deres liv.

Mange steder i verden lar mannlige ledere følelsene løpe av med seg. Deres opplevelse av krenkelse av sin person eller sin makt gir de utløp for gjennom uhyrlige handlinger med klare brudd på menneskerettigheter og internasjonal avtaler. Det må ta slutt.

I organisasjoner verden over arbeider mennesker for fred, for at sultrammede skal få mat, for at likestilling skal være en realitet, for at menneskerettigheter blir fulgt. Journalister jobber hver dag for å formilde sannhet og konsekvenser. Disse folka jobber der ute for andre, ofte med stor risiko for egne liv. Og i mange land jobber ledere og regjeringssjefer for fred og forsoning, de kjemper for sine land og sitt folk. For dem må vi ikke miste håpet.

Norge har fordømt Israels blokade på Gazastripa og Hamas sitt brutale terrorangrep mot sivile i Israel.

Fra for noen få år siden å snakke varmt om at det går framover i verden, flere land blir demokratiske og flere mennesker kommer ut av fattigdom preges vi når av utrygghet, håpløshet, fortvilelse og sinne. Vi kjenner på at det går feil vei. Noen av de mest grufulle reportasjene fra de mest utsatte landene er ikke til å begripe og de smerter langt inn i sjelen. Ondskapen har ikke vært borte fra verden, den har bare vært fjernere. Nå er ondskapen nært oss med sin krig på Europeisk jord og med Israels og Hamas sine uproporsjonale hevnoppgjør. Vi må kreve kloke politiske og tydelige beslutninger. Vi må sørge for at arbeidet mot et rettsoppgjør fører til at de skyldige får sin straff. Norges regjering er tydelig, ett av de tydeligste land i Europa om Midtøsten. Norge har fordømt Israels blokade på Gazastripa og Hamas sitt brutale terrorangrep mot sivile i Israel.

Voldshandlingene må stanses og gisler løslates. Sivilbefolkningen må få tilgang til livsnødvendig hjelp. Barna på Gazastripa skal ikke måtte leve i frykt og redsel bland død og fordervelse. Norge var blant de første få land som i FNs generalforsamling stemte for våpenhvile i november. Nå nettopp stemte 153 land for våpenhvile. I disse dager diskuteres nok et forslag. Norge arbeider aktivt for våpenhvile og øker sin humanitære bistand til folk på Gazastripen. Tor Wennesland, FN’s diplomat for fredsprosessen i MIdtøsten, har i mange år jobber aktivt for fred og forsoning sammen med mange diplomater fra mange land. For alle sivile på Gaza må vi sammen med dem holde fast på håpet.

Vi må ta imot flyktninger fra og støtte Ukraina på en god måte. Gjennom sitt Nansen-program var Norge det første land som gav flerårig bistand til Ukraina. Norske politikere har håp.

I håpløsheten råder likegyldigheten og frykten og veien er kort til ukloke og kortsiktige beslutninger som ikke hjelper. Menneskerettigheter og internasjonale konvensjoner sprang ut av en Europeisk lidelseshistorie vi ikke har sett maken til. Fra da gikk det stort sett mot en bedre verden, med perioder av frykt innimellom. Cubakrisen, den kalde krigen og Berlin-muren er eksempler på det. Men det var en gjennomgående tro på menneskeheten og menneskets verdighet. Det er ufred mange steder i verden. Borgerkriger, religiøs forfølgelse, drap av sivile, sultkatastrofer og inhuman behandling av homofile, minoriteter og flyktninger.

Mange land har såkalt frosne konflikter å håndtere, konflikter som ikke har funnet sin løsning og der det er stillstand.

I mitt verv som spesialrapportør for OSSE Parlamentarikerforsamling i Sør-Kaukasus har jeg møtt, presidenter, ministre, politiske kolleger og folk i Aserbajdsjan, Georgia og Armenia. Alle land i regionen har flyktninger og internt fordrevne.

Georgia er fremdeles under Russisk anneksjon i deler av landet. I november ble Tamaz Genturi skutt av russiske styrker på annektert område. Han hadde vært på gravplassen i Georgia for å minnes sine kjære og ønsket å tenne lys for dem i kirken da han ble drept. Kirken ligger i russisk-kontrollert område. Daglig blir disse menneskenes liv utsatt for krenkelser, unødig og vilkårlig maktbruk og mange lever som internt fordrevne i eget land.

Mellom Armenia og Aserbajdsjan har det vært store konflikter over mange generasjoner. Over 110 000 flyktet fra Karabakh til Armenia etter krigen om landområdet Redd Barna anslår at rundt 80% av dem er barn og unge. Norge bidrar med humanitær bistand til Armenia i den utfordrende situasjon dette er for dette lille landet. Karabakh er nå Aserbajdsjans territorium og det forhandles om fredsavtale. Landene er blitt enige om flere punkter. Det er en historisk milepæl at landenes regjeringer nå ser framover sammen. Men de beveger seg på en tynn, tynn mulighetslinje politisk. Vi må støtte opp om deres gode intensjoner. De er ikke helt i mål, men har tatt viktige skritt mot en fredelig løsning.

Det gir håp.

Barna i disse konfliktene verden over bærer den største omkostningen. Her og nå og i framtida. Aller mest for dem skylder vi å holde håpet levende og aldri miste det av syne.