Er det mulig å lære av fortiden?

Det sies ofte at «vi må aldri glemme», spesielt dreier det seg om hendelser fra krigens dager, en krig som ble avsluttet for nesten 78 år siden. Jeg er blitt i tvil om det er mulighet for eller vilje til å ta med seg erfaringer som ligger så langt tilbake i tid. To hendelser i det aller siste er årsaken til det.