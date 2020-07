– Statsministerens popularitet har falt med over 20 prosent de to siste månedene. En rekke parlamentsmedlemmer har vært kritiske til regjeringens håndtering av krisen, og opinionen kritiserer regjeringen for planløs lukking og gjenåpning av samfunnet, skriver Erik Mustad, UiA. Foto: Rui Vieira / TT NYHETSBYRÅN