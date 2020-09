Hva med de praktisk-estetiske fagene?

Hvis skolen undergraver mye av essensen av å være et sosialt, fysisk, og agerende menneske – som også søker mening utenfor det verbale språkets rammer – blir den grå og monoton. Beskjedne tiltak, som mer uteskole og livsmestring på timeplanen, bøter ikke for dette, skriver kronikkforfatteren. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Det stilles ikke kompetansekrav til lærere som underviser i skolens praktisk-estetiske fag. Da gir det seg selv at en ikke-ubetydelig andel av folkevalgte, fagfolk og befolkningen enten er av den oppfatning at dette ikke svekker den norske skolen, eller at fagene ikke er viktige nok.

