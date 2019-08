Høyres oppskrift for mindre forskjeller i Kristiansand

Antallet familier med vedvarende lavinntekt øker i Kristiansand. Det er urovekkende og krever handling. Høyre mener at det viktigste vi kan gjøre er å få flere i jobb, styrke arbeidslinjen og gjennom dette sørge for at barn ikke opplever fattigdom.