I mitt arbeid med digitale verktøy i barnehagen ønsker jeg å skape positive opplevelser for barna, samtidig som jeg håper at de får en sterkere grunnmur enn den jeg hadde. Med mine lese- og skrivevansker er det ganske utrolig at jeg sitter her og skriver om min digitale hverdag for mine 5000 følgere på sosiale medier. Det er nemlig litt enklere å bruke skjermen for oss som ikke er så flinke til å bruke vanlige bøker og penn.

Skolen

Så var det den norskprøven da. Hvordan ville du følt deg? Jeg var heldig som hadde en mor som var hjemmeværende og hjalp meg med leksene. Vi satt i flere timer hver eneste dag i ukedagene, men det var tungt, svært tungt. Så jeg droppet ut av skolen etter 9. klasse. Tenk om jeg hadde hatt de hjelpemidlene vi har i dag?

Jeg er overbevist om at jeg ville ha oppnådd en utdannelse. Du lurer kanskje på hvorfor jeg ikke har forsøkt på nytt senere, med alle de tilgjengelige ressursene? Jeg har faktisk prøvd å få fagbrev i barnehagen, men skyggene fra mine tidligere skoleerfaringer forfølger meg fortsatt.

Med den skjermdebatten som har herjet en stund, har jeg sittet stille og lest og sett det som kommer frem i media. Det er mange gode innlegg, men jeg synes det er synd at det er en del personer som ikke vil la barna bruke nettbrettet.

Vi må heller tenke på hvor mye gøy og lærerikt vi kan oppdage og gjøre med skjermer. Det som er viktig, er at det er en plan for hva og hvorfor vi bruker skjermen, og at det ikke er for å få 'fri' fra barna. Skjermen skal være et hjelpemiddel og en forsterkning av leken og læringen.

Før årets valg hadde KrF i Kristiansand et valgløfte om at det skulle være mer «lek i skolen og mindre bruk av skjerm».

Hvorfor kan man ikke bruke skjermen i læringen og leken?

En lørdag på et kjøpesenter hadde KrF en stand. Jeg bestemte meg for å gå bort og prate med den kommende varaordføreren. Jeg fikk sagt det jeg mente om bruk av skjerm, og vi ble faktisk enige om at det burde stå: «Mer lek i skolen og mindre passiv bruk av skjerm.»

Sett deg ned, vær kreativ, og bruk skjermen som en forsterkning av leken deres, skriver artikkelforfatteren. Foto: Shutterstock

Da ble jeg godt fornøyd med at jeg sa ifra. Klart at man skal ikke la barna bruke skjermen bare for å bruke skjerm. Som lærer bør man være til stede når skjermen blir brukt og være deltakende. Noe jeg er sikker på at de fleste lærerne er.

Tenk på alt det gøye og lærerike man kan oppnå sammen når vi bruker verktøy som nettbrett og datamaskiner.

Jeg har samlet en rekke tips under taggen «Vær deltakende med barnet,» med alternativer for bokstaver, matematikk/tall, skriving, greenscreen og podkast.

Barnehagen

Hver dag på jobb er jeg sammen med barna og leker med digitale verktøy. Her brukes det digitale i kombinasjon med det analoge som en forsterkning av leken vår. I skrivende stund jobber vi med prosjektet 'Over the Rainbow' både ute og inne. Barna får prøve seg på:

Det er mange måter å bruke digitale verktøy på i barnehagen, men det viktigste er at vi som personale ikke lar barna bruke det som en hvilepute for oss. Sett deg ned, vær kreativ, og bruk skjermen som en forsterkning av leken deres.

Skal dere på tur i skogen, ta med et mikroskop og studer insekter med det digitale mikroskopet, og lag en bok om insekter. Jeg kan love at dere får det gøy sammen.

Leken er viktigst

Leken i barnehagen er og bør alltid være førsteprioritet, jeg ønsker bare å understreke at det er mulig å inkludere digitale verktøy med noen enkle tiltak.

Vi deltar for eksempel i en rollelek med bamser, der jeg har opprettet QR-koder. Barna tar rollen som foreldre som kommer til sykehuset med bekymring for sine bamser. Vi legger bamsene i vår egen røntgenmaskin, og ser på skjermen at det er behov for operasjon. Mens vi utfører operasjonen, fortsetter nye bamser å ankomme sykehuset. Heldigvis blir alle bamsene skannet på nytt og erklært friske.

Digitale bøker og fremføring

En praksis jeg følger når mine barn lager digitale bøker, gir dem en mulighet til å presentere boken for sin barnegruppe. Dersom de føler seg usikre, har de tilgang til en knapp som vil lese opp det de har delt, inkludert det jeg har bidratt med. Dette er verdifull trening for å mestre presentasjonsferdigheter, da det er en aktivitet som ofte inngår i skolesammenheng. For meg tok det 19 år før jeg opptrådte foran andre, da som trikkefører Syversen i Kardemommeby.

En liten oppsummering

Det er essensielt å nyansere begrepet skjermbruk når det gjelder barn. Digitale verktøy og skjermer kan være svært verdifulle når de brukes profesjonelt og pedagogisk. Riktig bruk av teknologi kan styrke barnas læring, kreativitet og sosiale ferdigheter.

Det handler om å finne en balanse der skjermene blir et verktøy for læring og utforskning, ikke en erstatning for verdifulle erfaringer i den virkelige verden. Å lære barna sunne digitale vaner og veilede dem i bruk av teknologi er avgjørende for å utvikle et sunt forhold til skjermbruk.

For å avslutte vil jeg gjerne henvise til rammeplanen, nærmere bestemt side 44 og 45. «Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Ved bruk av digitale verktøy skal personalet være aktive sammen med barna. Samtidig skal digitale verktøy brukes med omhu og ikke dominere som arbeidsmåte. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier».