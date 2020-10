Kjærlighetserklæring til kroppen

... og så, etter ganske kort tid, kan gjengjelde det vakreste som finnes. Smilet! Foto: shutterstock

Tenk om vi, unge som voksne, i stedet for å fokusere så mye på hvordan kroppene våre ser ut, og hvordan vi føler og lærer at de burde se ut, heller konsentrerte oss mer om hva denne vidunderlige kroppen vår lar oss få gjøre? Kroppen min er meg, og jeg lever livet mitt i den. Så takknemlig jeg er for det!

