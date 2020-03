Det er styrke i fellesskapet

Vi er inne i en utrolig tøff tid for alle arbeidstakere. Mange føler på en uro, og opplever situasjonen som utfordrende og vanskelig. LO jobber kontinuerlig for å lette på denne usikkerheten, og har fått gjennomslag for mange av kravene som gir arbeidstakerne trygghet, både for jobb og inntekt.