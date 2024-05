Hun ser ned på sin nye kropp. På leggene som nå er halvparten så store som de var for en uke siden. På de røde hullstikkene og det betente arret. Åtte liter fett og folder av hud er fjernet. Hun knasker i seg smertestillende, og lener hodet bakover. Smertene er i alle fall litt mindre fremtredende nå enn før. Snart kan hun gå en tur i nabolaget uten å verke. Ha et barn på fanget uten å verke. I alle fall for en stund.

Hun stabber seg opp på beina igjen. Hun må rekke en time i pulsatoren før leggetid. Verktøyet som skal gjøre jobben lymfekjertlene hennes ikke klarer. Drenere ut væske for å stabilisere sykdommen, så ikke kroppen vokser igjen. Så ikke operasjonen har vært forgjeves. Hun legger seg til rette, finner frem telefonen og åpner appen hun frykter. Saldoen lyser mot henne. Det er tomt.

Kvinnen i beskrivelsen er en av de norske kvinnene som lider av sykdommen lipødem. Per dags dato er det usikkert hvor mange som er rammet av tilstanden i Norge, men flere internasjonale studier viser en forekomst på 7–10 prosent av alle kvinner.

Lipødem er en kronisk sykdom som nesten utelukkende rammer kvinner, og som kjennetegnes av smertefullt subkutant fettvev i områdene rundt hofter, lår, legger og i noen tilfeller armer. Pasientene har en symmetrisk fettfordeling, med slank overkropp og disproporsjonalt store lår og legger. Pasientgruppen rapporterer om tyngdefornemmelse i bena, at de lett får blåmerker i berørte områder og opplever smerter som berøringssmerter, trykksmerter og generelle smerter i vevet. Smertene kan i enkelte tilfeller være invalidiserende i seg selv, ved at man må begrense fysisk aktivitet, begrense deltakelse eller slutte i jobb. Dessverre påstås det ofte at lipødem per definisjon er progressiv og at tilstanden stadig blir verre. Det er derfor nødvendig med tidlig hjelp slik at sykdommen ikke får utvikle seg.

Kvinner med lipødem forblir ofte udiagnostisert.

Diagnosekoden for lipødem som finnes i WHO-systemet, er ikke implementert i Norge. Dette gir flere konsekvenser for lipødempasienter. I mangel på diagnostiske tester for å utrede tilstanden, forblir kvinner med lipødem ofte udiagnostisert. Ettersom tilstanden likner på overvekt og fedme, er feiltolkningen av tilstanden og misdiagnostisering en utfordring. Kvinner med lipødemplager har samtidig rett til behandling og smertelindring som alle andre borgere i det norske samfunn. Publiserte studier viser at kirurgisk behandling i form av fettsuging gir redusert smertetrykk og økt livskvalitet.

Hanne Kittelsen Ryen

Monica E. Barken

På bakgrunn av manglende diagnosekode, samt lite forskning på langtidseffekt av kirurgi, er ikke dette en behandling som tilbys av den offentlige helsetjenesten i dag. De kvinnene som har lipødem og ønsker operasjon, må derfor oppsøke private klinikker. Én operasjon i Norge kan koste rundt 70.000-90.000 kroner, og mange trenger flere. I et operasjonsforløp har pasienter behov for kompresjonsbehandling, både i forkant av og opptil ett år etter operasjon. På landsbasis er det imidlertid ulik praksis for hvorvidt dette dekkes eller ikke. Også metoder for smertelindring, som manuell lymfedrenasje og pulsatorbehandling, er heller ikke lenger noe som utøves av fysioterapeuter med kunnskap om lipødem. En kan derfor sette spørsmålstegn ved pasientrettighetene til de rammede.

En kan derfor sette spørsmålstegn ved pasientrettighetene til de rammede.

Norske kvinner som har valgt å operere seg privat, rapporterer om et liv helt eller nesten helt uten smerter. Mange er tilbake i jobb, eller har kunnet øke sin stilling og står lenger i arbeid. Utlegg på fra 100.000 til en million kroner dekkes av egen lomme. Hva gjør man da når man har sagt opp stillingen som sykepleier, fordi kroppen ikke lenger makter den fysiske arbeidsbelastningen? Hva gjør man når NAV skifter status fra sykemeldt, til arbeidsavklaring og evt. uføretrygdet, og kun utbetaler en viss prosentandel av tidligere lønn? Hva gjør man når midlene til å betale for flere operasjoner mangler, og sykdommen stadig forverres? Det krever en endring. Diagnosekode for lipødem må implementeres i Norge nå. For korrekt diagnostisering, behandling og smertelindring, gjerne i form av kirurgi. Gi disse pasientene et fullverdig liv uten smerter!

Diagnosekode for lipødem må implementeres i Norge nå.

Hun kravler seg ut av pulsatoren og opp på beina. Det er leggetid. Hun gir barna hvert sitt godnattkyss og legger seg under dyna. Tankene vandrer. Hvor lenge vil den nyopererte kroppen holde seg stabil? Hvor lang tid tar det før kroppen igjen begynner å vokse, før smertene øker? Vil hun noen gang få leve et liv med en smertefri kropp, og kunne ta aktivt del i barnas liv mens de fortsatt er små? Alt hun kan gjøre er å håpe på at operasjonen var en god investering, og at hun ikke er tilbake til utgangspunktet før hun får råd til en ny.

For å lære mer om lipødem, følg gjerne «Lipødem_damene» på Snapchat og «Hanne_lipodem» på Instagram.